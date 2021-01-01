السكتة الدماغية .. أسبابها وأعراضها .. وطرق علاجها



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو ينخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية له، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق .







أسباب السكتة الدماغية

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وتعتبر السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، ويحتاج المصاب بها إلى العلاج الفوري، ويمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وهناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية:1- السكتة الدماغية الإسكيمية (الإقفارية) :تحدث السكتة الدماغية الإقفارية التي تمثل 80 في المائة من السكتات الدماغية، وعندما يكون هناك انسداد في أحد الأوعية الدموية يمنع الدم من الوصول إلى جزء من الدماغ.2- السكتة الدماغية النزفية :وتعتبر السكتة الدماغية النزفية هي الأكثر ندرة؛ حيث أنها تحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى إغراق جزء من الدماغ بكمية كبيرة من الدم مع حرمان مناطق أخرى من إمدادات الدم الكافية، ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية النزفية نتيجة التشوه الشرياني الوريدي أو التشوه الشرياني الوريدي (مجموعة غير طبيعية من الأوعية الدموية) في الدماغ.ويموت ثلاثون في المائة من المصابين بنزيف تحت العنكبوتية قبل الوصول إلى المستشفى، ويموت 25 في المائة أخرى في غضون 24 ساعة، ويموت 40 في المائة من الناجين في غضون أسبوع.عوامل الخطر المصاحبة لـ السكتة الدماغيةوتعتمد عوامل الخطر المصاحبة لـ السكتة الدماغية على العمر ، وارتفاع ضغط الدم ، والتدخين ، والسمنة ، ونمط الحياة المستقرة ، ومرض السكري ، والرجفان الأذيني ، والتاريخ العائلي ، وتاريخ الإصابة بسكتة دماغية سابقة أو TIA (سكتة دماغية صغيرة).أعراض السكتة الدماغيةحدوث التخدير المفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصة في جانب واحد من الجسمارتباك مفاجئ وصعوبة في التحدث أو الفهمصعوبة مفاجئة في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهماصعوبة مفاجئة في المشي ، دوار ، فقدان التوازن أو التنسيقصداع شديد مفاجئ من دون سبب معروفومن بين ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أشخاص ينجون من السكتة الدماغية ، يعاني الكثير منهم من إعاقات مدى الحياة، يتضمن ذلك صعوبة المشي والتواصل والأكل واستكمال المهام أو الأعمال اليومية.علاج السكتة الدماغيةوبخلاف نوع السكتة الدماغية فإن كلاهما قاتل ، ويحتاج المرضى إلى جراحة أو دواء يسمى tPA (منشط البلازمينوجين النسيجي) في غضون ثلاث ساعات لإنقاذهما من عوامل الخطر المصاحبة له.