طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس



قشرة الرأس قشرة الرأس



تعتبر القشرة أمرا شائع الحدوث في فصل الصيف، وقد يتسبب ظهور قشرة الرأس في الشعور بالحكة وتسبب في الرائحة الكريهة لفروة الرأس، وقد نستخدم لها العديد من الشامبوهات المضادة للقشرة ولكن دون جدوى في التخلص منها، إلا أننا في السطور التالية سوف نقوم بتوضيح طرق طبيعية للتخلص من قشرة الرأس نهائيا.







علاج قشرة الرأس

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وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إنه تحدث قشرة الرأس نتيجة تقشر الجلد بفروة الرأس، وهي حالة ليست معدية أو خطيرة، قد تكون قشرة الرأس محرجة ويصعب علاجها بالحلول التقليدية، او باستخدام الشامبو الطبي.وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه قد تزداد الإصابة بالقشرة في فصل الشتاء مع الجفاف الشديد، أو في الصيف بسبب التعرق الزائد وتراكم الأملاح على فروة الرأس؛ حيث يطلق قشرة الرأس التهاب الجلد الدهني.علاج قشرة الرأسوأضاف القيعي، أنه يمكن علاج قشرة الشعر والرأس بطرق بسيطة وغير مكلفة واستخدام وصفات طبيعية، قد تشمل أعراض وعلامات قشرة الرأس تقشر الجلد في فروة الرأس والشعر و الحاجبين واللحية أو الشارب والكتفين، مع حكة في فروة الرأس، ومن أهم طرق علاج القشرة ما يلي:1- الحرص على غسل الشعر يوميا .2- استخدام زيت الأوريغانو وزيت بذور الكتان بعد الاستحمام لعلاج القشرة بشكل جذري .3- الاهتمام بالحصول على فيتامين B .4- التركيز على فيتامين D عن طريق اشعة الشمس، ويمكن الحصول على من الأطعمة والأسماك الدهنية.5- تناول عنصر الزنك مرة واحدة يوميا.