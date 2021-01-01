فوائد تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية



فوائد تناول الشوكولاتة فوائد تناول الشوكولاتة

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد تناول الشوكولاتة من قبل باحثون في من جامعة ليفربول، أن تناول الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وبالأخص بين الأشخاص في منتصف العمر .







فوائد تناول الشوكولاتة

قد يعجبك أيضا...

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الشوكولاتة أحد الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر على ممارسة الرياضة لأنها تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وفقًا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.ووجد الباحثون، أن المركب النشط بيولوجيًا في الكاكاو يزيد من تدفق الدم ويجعل ممارسة الرياضة أسهل نتيجة امتصاص الأكسجين بشكل أسرع، نظرًا لأن معدل زيادة استهلاك الأكسجين في بداية التمرين يتباطأ مع التقدم في العمر.مكعب من الشوكولاتة الداكنة يمنحك فوائد غير متوقعةهل الشوكولاتة مفيدة لمرضى السكري؟.. دراسات تجيبوتابع الباحثون، أن تناول الشوكولاتة قبل التمرين أو الذهاب إلى الجيم قد يمد الجسم مجموعة من المركبات المفيدة للأشخاص في منتصف العمر؛ حيث تم العثور على الفلافانول بشكل طبيعي في الشاي والتفاح وأنواع مختلفة من التوت وحبوب الكاكاو ومسحوق الكاكاو و بدرجة أقل في الشوكولاتة الداكنة.ومن المعروف أن الشوكلاتة لها تأثيرًا مفيدًا على الصحة ولهذا أكد الباحثون أن تناول البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا الشوكولاتة الداكنة قد تمدهم بالطاقة قبل ممارسة التمارين الرياضية، وذلك دون ان تسبب في زيادة للوزن.