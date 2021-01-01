تعلمي طريقة سهلة لتنظيف الجمبري



طريقة سهلة لتنظيف الجمبري طريقة سهلة لتنظيف الجمبري

طريقة تنظيف الجمبري ؟تحار أغلب الامهات فى أسهل الطرق لتنظيف الجمبري وخاصة إذا كان أفراد الأسرة لديها من عشاق تناول الجمبرى .



ابدئي بالجمبري الطازج أو المجمد في قشره.



أمسكي كل جمبري من الذيل واسحبي رجليه ،ثم فكي القشرة الرقيقة وأزليها مع ترك الذيل سليمًا ،هناك بعض الأشخاص يفضلون الأحتفاظ بالذيل من أجل المظهر ، لكن يمكنك خلعها إذا أردتي

قد يعجبك أيضا...

طريقة تنظيف الجمبري فاطمة ابو حاتيالجمبريإزالة الخيط الرملى يعمل علي عدم انكماش الجمبري اثناء التسوية .يوجد الكثير من الأشخاص يفضلون الاحتفاظ برأس الجمبري فهى تعطي مذاق مختلف والبعض لا يفضل الاحتفاظ برأس الجمبري أو الذيل لذلك يمكنك قطع الرأس بالسكين ونزع الذيلعليكي بتقشير الجمبرييوجد الخيط الرمي او الحبل الرملي متواجد في ظهر الجمبري عليك بإزالة باليد أو السكين بحذر لعدم شق الجمبري.إزالة الخيط الرملى يعمل علي عدم انكماش الجمبري اثناء التسوية .يوجد الكثير من الأشخاص يفضلون الاحتفاظ برأس الجمبري فهى تعطي مذاق مختلف والبعض لا يفضل الاحتفاظ برأس الجمبري أو الذيل لذلك يمكنك قطع الرأس بالسكين ونزع الذيل.طريقة تنظيف الجمبرى بالصور خطوة بخطوة – الجمبري أو الروبيان او القريدس كلها مسميات لشيء واحد ولكن بإختلاف المكان وتنظيف الكبري الكبير والصغير بنفس الطريقة.طريقة تنظيف الجمبرى بالصور خطوة بخطوةقبل شراء الجمبري يجب أن تضعي في اعتبارك عدة أمور :١)شراء الجمبري من مكان موثوق منه ويكون طازجاً٢) اختياري الجمبري ذا جودة جيدة .٣) معرفة نوع الجمبري الذي ترغبين فيه فهناك نوع برتقالي وهو ذا قشرة سميكة ومن الصعوبة تقشيرهفي الغالب يضر بعض السيدات إلى أن يتم طهوه دون تقشيره ، ويوجد أيضا الجمبري ذات اللون الرمادي المائل للأسود وهو الأكثر انتشاراً وطلباً لسهولة تقشيره وتنظيفه .٤) الجمبري من النوع الكبير عليك استعمال سكينة رفيعة التقشير ويجب أن تكون السكينة صغيرة.طريقة تنظيف الجمبري المجمد والطازج بقشره من خط الرمل الاسود بالصور خطوة بخطوةاذا كان الجمبري من النوعية المجمدة أتركيه يفك واحذرى من نقة ف ى الماء لعدم تعرضة لان يصبح مهري.عند فك الجمبري نقطع رأس الجمبري باليد فهي سهلة القطع وبعد ستظهر قطعة اللحم .نُزيل القشرة التي تغلفها فهي ستكون سهلة الإزالة كما نتخلص من ارجل الجمبري أسفل البطن وتصبح مهمة تنظيف الجمبري، سهلة وبسيطة.يجب الإنتباه الي الخط الاسود أو الرملي الممتد بطول ظهر الجمبري فهو بمثابة الأمعاء والتي تحتوي علي الاوساخ والسموم واذا لم نُزيلها فإنها ستسبب مشاكل صحية خطيرة لذا يجب إزالته إذا كان الخط ظاهراً للخارج واذا لم يكن فيجب عمل شق صغير في ظهر الجمبري وسحبه ولكن إذا تم قطع جزء منه فيجب شق الظهر والتخلص من الجزء المتبقي .عند الانتهاء من القشر والأمعاء يجب غسل الجمبري بالماء النظيف والدقيق ويمكن غسله بالليمون فقط دون الدقيق وهكذا اصبح الجمبري نظيفا وجاهز للطهي اما لقليه أو إضافته مع الارز أو الشوربات أو غيرها من الأطعمة اللذيذة .طريقة تنظيف الجمبري بالشوكةطريقة تنظيف الجمبريطريقة تنظيف الجمبري بالشوكة صغير ، اقطعي خط طويل بطول الجزء العلوي من الجمبري وصولًا إلى الذيل وهو الخط الرملي فقطعه يجعل الجمبري، لا ينكمش فى التسوية.استخدم طرف الشوكة لرفع الوريد في الجمبري.اشطفي الجمبري بالماء النظيف إذا لزم الأمر وضعيه على منشفة ورقية حتى يجف.تأكدي من أن الجمبري جاف تمامًا قبل الطهي.ملاحظة: حاولي ألا تفكري في نزع "الوريد" الجمبري صالح للأكل تمامًا دون إزالة الوريد فذاك متروك لكي حسب الرغبة.