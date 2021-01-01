تعلمي عمل كرات الكفتة بالزبادي بطريقة سهلة



كرات الكفتة بالزبادي كرات الكفتة بالزبادي



قدمت الشيف نورهان ميشيل، مقدمة برنامج «سفرة دايمة» المذاع على قناة صدى البلد، طريقة عمل كرات الكفتة بصوص الزبادي.



المكونات



كيلو لحم مفروم – معلقة صغيرة جوز الطيب – 2 معلقة صغيرة ثوم مفروم – بصل مفروم – بقدونس مفروم – بهارات كفتة – صلصة – دقيق

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صوص الزبادي2 كوب زبادي – 1/4 كوب لبن رايب – عصير ليمونة – 2 ملعقة كبيرة ثوم بودر – نعناع فريش + ملح وفلفل.للتزيينخبز لبناني محمر – رمان فريش – بقدونس فريشطريقة التحضيروضع جوز الطيب والثوم المفروم والبصل المفروم والبقدونس وبهارات الكفتة والصلصة ورشة ملح خفيفة، على اللحم المفروم وخلطها جيدًا، وبعدها يتم عملها على شكل كرات ورش الدقيق على كل كرة وتركها تهدئ لمدة نصف ساعة في الثلاجة، وبعدها يتم تسويتها على الطاسة مع وضع قليل من الزيت.txtأسطورة الزبادي بالليمون وعلاقتها بالخسارة في الوزنtxtطريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاءفوائد الزباديإليك فوائد صحية لتناول الزبادي وفقا لموقع pharmeasy.inيحسن الهضمتناول الزبادي كل يوم يحافظ على انتظام حركات الأمعاء ويقتل البكتيريا الضارة في الأمعاء ويجعل جهازك الهضمي أكثر صحة.كما وجد أن الزبادي فعال في عدم تحمل اللاكتوز والإمساك.طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلاتلمدة شهر.. وصفة الزبادى مع الثوم للتخسيستقوية المناعة الطبيعية:الاستهلاك المنتظم للزبادي يعزز جهاز المناعة لدينا ويحمي الجسم من مجموعة متنوعة من الالتهابات.ويحارب الزبادي بشكل فعال، التهابات الجهاز الهضمي، ومشاكل الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا وحتى السرطان.كما يعمل المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك في الزبادي على تحسين المناعة.يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للسرطان، ومن المعروف أنه يحمي الجسم من سرطان القولون والمثانة والثدي.ينظم مستويات السكر في الدم:يساعد الاستهلاك المنتظم للزبادي منزلي الصنع غير المحلى على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو جيد جدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.جيد للعظام:يعتبر الزبادي مصدرًا غنيًا للكالسيوم، مما يجعله مثاليًا لتحسين صحة العظام.ويحافظ الاستهلاك المنتظم للزبادي على كتلة العظام وقوتها، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.يقلل من الالتهابات:الاستهلاك اليومي للزبادي يقلل من الالتهابات في الجسم، والالتهاب مسئول عن معظم أمراض المناعة الذاتية والسكري والسرطان والتهاب المفاصل