كيف تتجنب الإصابة بـ الجلطات؟



الحماية من الإصابة بـ الجلطات الحماية من الإصابة بـ الجلطات



قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الحماية من الإصابة بـ الجلطات يبدأ من الطفولة و ليس من بعد سن الـ ٤٠.



كشف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح والوصايا التي تساعد في الحماية من الإصابة بـ الجلطات، و كان أبرزها:





نصائح للوقاية من الإصابة بـ الجلطات



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- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات و الدهون الحيوانية و المهدرجة( السمن الصناعي)، وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان و الإكثار من شرب الماء.‏‎- تجنب زيادة الوزن و السمنة‏‎- ممارسة الرياضة المنتظمة من خلال المشي ٤٥ دقيقة يوميا‏‎- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكرغداء لا يتعدى الساعة ٥ معشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ١٠ م أو بدون عشاء- النوم بكمية وكيفية كافية‏- لا تدخن ولا تجالس المدخنين، تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات.‏‎- في حالة وجود عوامل الخطورة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.‏- حتى الشخص السليم تماماً ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي ،الكولسترول،وظائف الكلي وظائف الكبد،صورة الدم الكاملة،نسبة ڤيتامين دال وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل.- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية و الإقبال العمل بعد ذلك بشكل أفضل و أكثر صفاءً.- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان.