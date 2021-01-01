مصر غدأ تستقبل لقاح جديد ضد فيروس كورونا

آخر الأخباراخبار مصر › مصر غدأ تستقبل لقاح جديد ضد فيروس كورونا

صورة الخبر: لقاح جديد ضد فيروس كورونا
لقاح جديد ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه سيتم غدا استقبال لقاح جونسون أند جونسون، وهذا نتاج لمجهود كبير للدولة استمر عاما كاملا، سواء على المستوى القومي أو الاتحاد الأفريقي.



وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، إن أعداد حالات كورونا انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين، وانتهت ذروة الموجة الثالثة.



وأضاف مستشار الرئيس للجمهورية للشئون الصحية، أن عدد حالات فيروس كورونا ازداد قليلا خلال الـ 3 أيام الماضية، كاشفا أنه يوجد تحور لفيروس كورونا المستجد، وهذا متوقع بشكل كبير في جميع بلاد العالم.



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن هناك دراسات علمية طبقت فى البلدان المنتجة لتطعيمات فيروس كورونا، ودائما تتحدث عن إيجابية هذه التطعيمات، وعن فعاليتها رغما عن جميع التحورات، وهناك دراسة مستمرة وسريعة إكلينيكية وسريرية ومعملية تجرى للتأكد من تأثير هذه التطعيمات على التحورات، وحتى هذه اللحظة أثبتت جميع التطعيمات إيجابيتها فى التأثير.


ولفت مستشار الرئيس للجمهورية للشئون الصحية إلى أن اللقاحات المتاحة لفيروس كورونا حتى الآن مؤثرة على التحورات الموجودة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصر غدأ تستقبل لقاح جديد ضد فيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26161

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager