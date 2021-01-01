مصر غدأ تستقبل لقاح جديد ضد فيروس كورونا



لقاح جديد ضد فيروس كورونا لقاح جديد ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه سيتم غدا استقبال لقاح جونسون أند جونسون، وهذا نتاج لمجهود كبير للدولة استمر عاما كاملا، سواء على المستوى القومي أو الاتحاد الأفريقي.







وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، إن أعداد حالات كورونا انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين، وانتهت ذروة الموجة الثالثة.

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وأضاف مستشار الرئيس للجمهورية للشئون الصحية، أن عدد حالات فيروس كورونا ازداد قليلا خلال الـ 3 أيام الماضية، كاشفا أنه يوجد تحور لفيروس كورونا المستجد، وهذا متوقع بشكل كبير في جميع بلاد العالم.وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن هناك دراسات علمية طبقت فى البلدان المنتجة لتطعيمات فيروس كورونا، ودائما تتحدث عن إيجابية هذه التطعيمات، وعن فعاليتها رغما عن جميع التحورات، وهناك دراسة مستمرة وسريعة إكلينيكية وسريرية ومعملية تجرى للتأكد من تأثير هذه التطعيمات على التحورات، وحتى هذه اللحظة أثبتت جميع التطعيمات إيجابيتها فى التأثير.ولفت مستشار الرئيس للجمهورية للشئون الصحية إلى أن اللقاحات المتاحة لفيروس كورونا حتى الآن مؤثرة على التحورات الموجودة.