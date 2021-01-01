طائرتين هليكوبتر مصرية للمساعدة في السيطرة على حرائق اليونان .. شاهد



حرائق اليونان حرائق اليونان

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال طائرتي هليكوبتر للمساهمة في السيطرة على حرائق اليونان.







ودشن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عبر “تويتر”، كاتبًا: “بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل طائرتى هليكوبتر شينوك للمساهمة فى السيطرة على الحرائق المندلعة باليونان”.

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يشار إلى أنه منذ الثلاثاء، اندلع نحو 150 حريقاً في اليونان مما أسفر عن تدمير منازل وأجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات والقرى وأتى على آلاف الأفدنة من الغابات.كما أصدرت سلطات الحماية المدنية "تحذيراً من الحرائق" لنصف مناطق البلاد بالنسبة ليوم الجمعة بسبب الموجة الحارة.انتشر عناصر فرق الإطفاء في اليونان، أمس، للتصدي لحريقين ضخمين في غرب البلاد وشرقها، حيث أتت ألسنة اللهب على غابات الصنوبر. وأرسلت العديد من الفرق إلى منطقة قرب قرية أولمبيا القديمة، بهدف حماية الموقع الأثري حيث أقيمت الألعاب الأولمبية الأولى في العصور القديمة، في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.وتم إخلاء القرية القديمة التي عادة ما تكون مزدحمة بالسياح، بالإضافة إلى ست مدن أخرى مجاورة أخليت من سكانها في اليوم السابق.https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1423917776759148546/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1423917776759148546%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4916563وتجتاح اليونان عشرات الحرائق منذ أسبوع، جراء «أسوأ موجة قيظ» منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفقاً لرئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع درجات حرارة تتأرجح بين 40 و45 درجة مئوية.