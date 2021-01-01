طائرتين هليكوبتر مصرية للمساعدة في السيطرة على حرائق اليونان .. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › طائرتين هليكوبتر مصرية للمساعدة في السيطرة على حرائق اليونان .. شاهد

صورة الخبر: حرائق اليونان
حرائق اليونان

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال طائرتي هليكوبتر للمساهمة في السيطرة على حرائق اليونان.



ودشن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عبر “تويتر”، كاتبًا: “بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل طائرتى هليكوبتر شينوك للمساهمة فى السيطرة على الحرائق المندلعة باليونان”.



يشار إلى أنه منذ الثلاثاء، اندلع نحو 150 حريقاً في اليونان مما أسفر عن تدمير منازل وأجبر السلطات على إخلاء عشرات البلدات والقرى وأتى على آلاف الأفدنة من الغابات.



كما أصدرت سلطات الحماية المدنية "تحذيراً من الحرائق" لنصف مناطق البلاد بالنسبة ليوم الجمعة بسبب الموجة الحارة.


انتشر عناصر فرق الإطفاء في اليونان، أمس، للتصدي لحريقين ضخمين في غرب البلاد وشرقها، حيث أتت ألسنة اللهب على غابات الصنوبر. وأرسلت العديد من الفرق إلى منطقة قرب قرية أولمبيا القديمة، بهدف حماية الموقع الأثري حيث أقيمت الألعاب الأولمبية الأولى في العصور القديمة، في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.



وتم إخلاء القرية القديمة التي عادة ما تكون مزدحمة بالسياح، بالإضافة إلى ست مدن أخرى مجاورة أخليت من سكانها في اليوم السابق.

https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1423917776759148546/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1423917776759148546%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4916563

وتجتاح اليونان عشرات الحرائق منذ أسبوع، جراء «أسوأ موجة قيظ» منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفقاً لرئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع درجات حرارة تتأرجح بين 40 و45 درجة مئوية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طائرتين هليكوبتر مصرية للمساعدة في السيطرة على حرائق اليونان .. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83038

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager