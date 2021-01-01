انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. فيديو



انكسار الموجة الحارة انكسار الموجة الحارة



قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد، الأحد، ستنخفض الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أيام انخفاضًا طفيفًا بما يعادل تقريبا درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.



وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية “تن”، أنه رغم الانخفاض الذى تشهده البلاد غدًا، ستستمر درجة الرطوبة في الارتفاع.





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وأوضح مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة هذا الأسبوع ستتراوح بين 38 و37 و39 درجة مئوية، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من ذلك بدرجتين إلى ثلاث درجات ولكن بها بداية انكسار لهذه الموجة شديدة الحرارة.ولفت إلى أن الطقس ما زال شديد الحرارة ورطبا على أغلب محافظات الجمهورية، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجنوبية للبلاد مثل مدينتي حلايب وشلاتين و أبو سمبل.وأكد الدكتور محمود شاهين أن الملعلومة التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بأن الشتاء بعد 27 يومًا، ليست من هيئة الأرصاد الجوية، موضحا أننا مازلنا فى فصل الصيف الذي يستمر حتى 22/9، ومنذ ذلك التاريخ وحتى ٣ أشهر يبدأ فصل الخريف، ثم بعد ذلك يبدأ فصل الشتاء.وطمأن المواطنين بأنه في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.تتوقع هيئة الأرصاد طقسا حارا على معظم محافظات البلاد، رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة.درجات الحرارة المتوقعة اليومالقاهرة العظمى 42 والصغرى 29الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 26الإسماعيلية العظمى 42 والصغرى 24الدقهلية العظمى 41 والصغرى 26الغردقة العظمى 37 والصغرى 28المنيا العظمى 43 والصغرى 27