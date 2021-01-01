ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الجمعة، سواحل ولاية موغلا الواقعة بغرب تركيا، وهو الثاني خلال أقل من ساعة.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في بيان أن الزلزال وقع مساء أمس في بحر إيجه عند الساعة 23.42 بالتوقيت المحلي "21.42 توقيت غرينتش".
ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 34.87 كم عن قضاء "داتشا" في ولاية موغلا، وعلى عمق 22.03 كم عن سطح البحر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عاجل | زلزال مدمر يضرب تركيا مرتين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق