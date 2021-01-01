داعش يهاجم الجيش السوري ويسبب له في خسائر

قتل ستة عناصر على الأقل من قوات الجيش السوري وعناصر من ميليشيا إيرانية في هجوم نفذه تنظيم داعش في شمال-غرب سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد أيضا مقتل 4 متشددين من الجنسية الأوزبكية خلال عملية تسلل نفذوها على مواقع لقوات الجيش "في محور حنتوتين في ريف معرة النعمان" جنوب إدلب.
والأسبوع الماضي، قتل سبعة مسلحين من الميليشيا الإيرانية في هجوم لتنظيم داعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
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