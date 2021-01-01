داعش يهاجم الجيش السوري ويسبب له في خسائر

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قتل ستة عناصر على الأقل من قوات الجيش السوري وعناصر من ميليشيا إيرانية في هجوم نفذه تنظيم داعش في شمال-غرب سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكد المرصد أيضا مقتل 4 متشددين من الجنسية الأوزبكية خلال عملية تسلل نفذوها على مواقع لقوات الجيش "في محور حنتوتين في ريف معرة النعمان" جنوب إدلب.



والأسبوع الماضي، قتل سبعة مسلحين من الميليشيا الإيرانية في هجوم لتنظيم داعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

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ورغم هزيمة التنظيم الإرهابي عام 2019، تواصل خلاياه نشاطها وتنفذ اعتداءات دموية.وكثفت الخلايا النائمة هجماتها على القوات الموالية للحكومة السورية في الأشهر الأخيرة في البادية السورية الممتدة إلى الحدود العراقية شرقاً.وقضى 26 مسلحا يوالون الحكومة السورية في كمين تعرضوا له في فبراير في دير الزور.ولا تزال أجزاء واسعة من محافظة إدلب خارج سيطرة الجيش السوري، وكذلك بعض المناطق المحاذية.وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.