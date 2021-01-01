

تويتر توقف خاصية Fleets رسميًا تويتر توقف خاصية Fleets رسميًا

استهلكت تويتر الكثير من الوقت في اختبار خاصية Fleets التي تشبه قصص سناب شات وانستجرام، ثم قررت طرحها تدريجيًا للمستخدمين قبل أقل من عام، لتأتي الآن وتلغيها نهائيًا.



كانت الشركة قد أعلنت قبل يومين عن إيقاف الميزة في 3 أغسطس، وقد حدث بالفعل في البلدان المختلفة مع تحديث التطبيق وأصبحت غير ظاهرة في الشق العلوي. وستقوم بدلًا منها بالاعتماد الكامل على خاصية مساحات تويتر أو الغرف الصوتية الخاصة بها والتركيز أكثر على نشرها.



كانت ميزة Fleets قد انطلقت مع العديد من المشاكل التي واجهها المستخدمين ولم تحظى بقبول كبير على ما يبدو، رغم أن تويتر قامت في الأسابيع الماضية باختبار عدد من الخصائص مثل إتاحة إضافة الصور المتحركة والملصقات فيها، وكذلك عرض الإعلانات بينها على كامل الشاشة.