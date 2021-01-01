أوبو تكشف عن جديد تقنية الكاميرا تحت الشاشة

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أوبو تكشف عن جديد تقنية الكاميرا تحت الشاشة

كشفت شركة أوبو عن تقنية جديدة من تقنيات الكاميرا تحت الشاشة USC، التي تسمح بالتقاط صور أكثر وضوحًا ودون مشاكل وفقًا لما أشارت له.

كانت شركة ZTE قد سبقت الجميع وأطلقت أول هاتف مع كاميرا أسفل الشاشة، لكن هاتفها كان يعاني من مشاكل كثيرة على مستوى الكاميرا الأمامية وظهر وكأنه لا يمكنه التقاط أي صورة واضحة، لكن أوبو تقول إن تقنيتها ستسمح بالتقاط صور بدقة 400PPI كما هو الحال مع وضوح الشاشة نفسها.

وبفضل التقنية التي توصلها لها أوبو، فلن يلاحظ المستخدم بالوضع العادي وجود كاميرا أسفل الشاشة وستظهر كافة الشاشة بنفس الشكل والوضوح.

وقد قدمت الشركة صورة لشكل الشاشة مع قارئ الملفات دون أي تغير في كامل الشاشة وخاصة مكان وجود الكاميرا مع باقي الأجزاء، كما قدمت صورة سيلفي قالت إنها ملتقطة بتقنيتها الجديدة – في ظروف إضاءة مميزة تحت الشمس، لكن لم تعطي أي تفاصيل فيما إذا كانت ستوفر نفس الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المصدر: عالم التقنيه

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