

ڤوكس سينما تطلق أول تجربة أفلام تفاعلية في المملكة العربية السعودية ڤوكس سينما تطلق أول تجربة أفلام تفاعلية في المملكة العربية السعودية

أعلنت ڤوكس سينما ، التابعة لشركة ماجد الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، عن توفيرها لتجربة “كونترول” (CTRL)، أول تجربة أفلام تفاعلية في المنطقة، لتتيح للجمهور تحديد كيفية تطور الأحداث والحبكة للفيلم السينمائي بشكل جماعي، وذلك من خلال فيلم Late Shift.



تأتي هذه التجربة بالشراكة مع شركة الإنتاج والترفيه والتكنولوجيا (Kino Industries)، وسيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية يوم 5 أغسطس المقبل.



وسُيعرض ضمن تجربة “كونترول” فيلم Late Shift، المصنّف لفوق سن 18 عامًا، الذي يُعد أول فيلم تفاعلي طويل في العالم، ويتيح لرواد السينما تحديد مصير الشخصية الرئيسية ومسار أحداث الفيلم، باستخدام نظام تصويت بسيط وسهل عبر تطبيق خاص.

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ويحوي الفيلم توصيفات سردية متعددة تتألف من 180 نقطة قرار وسبع نهايات مختلفة، ويتخذ الجمهور عادةً 40-50 قرارًا ضمن الفيلم، في حين تجمع التقنية المتطورة والسلسة تصويت الجمهور، وتختار الخيار الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات.وبهذا الخصوص، قال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما وماجد الفطيم لأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية: “نحن في غاية الحماسة للشراكة مع Kino Industries، وتقديم تجربة الأفلام التفاعلية في في ڤوكس سينما، الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية. وتمنح هذه التجربة الجديدة، التي ترتقي بالابتكارات التكنولوجية إلى مستوى آخر، الجمهور فرصة تحقيق تأثير جماعي فوري على حبكة وأحداث الفيلم لتحقيق تجربة شخصية أكثر. تجمع “كونترول” الواقع والخيال في الفيلم مع الطابع التفاعلي لألعاب الفيديو، لتحقيق بُعدٍ جديد من المتعة. تحتضن المملكة العربية السعودية محبي السينما، وتتميز بمجتمع مزدهر من لاعبي ألعاب الفيديو، لذلك ليس لدي أدنى شك، في أن هذه التجربة التشاركية والفريدة من نوعها والمبهجة، ستحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير في كافة أرجاء المملكة. نؤمن في” ڤوكس سينما”، بتجربة ارتياد السينما، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث باستمرار عن طرق جديدة لتنويع عروضنا من خلال تقديم مفاهيم وتجارب عالمية ورائدة تتجاوز توقعات زوارنا المميزين”.من جهته قال شادي إيلي مطر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في Kino Industries: “يسعدنا أن نتعاون مع ڤوكس سينما على هذا المشروع المميز، حيث تمثل بالنسبة لنا نموذجًا على شركات عرض الأفلام العصرية، بفضل ما لديهم من جرأة وابتكار وأفكار فريدة، ونحن في Kino Industries نشاركهم الرؤية ذاتها، وستساهم هذه الشراكة في وضع معايير جديدة في المستقبل للسينما في المنطقة”.سيتم عرض فيلم Late Shift يوميًا عند 6:00 مساءً و10:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، في صالات ڤوكس سينما في واجهة الرياض، صحارى، القصر، الرياض بارك، وتاون سكوير، بالإضافة إلى رد سي مول، وذا رووف. كما سيتم عرض هذه التجربة في عدد من صالات ڤوكس سينما المختارة في الإمارات العربية المتحدة.تتوفر تذاكر الفيلم الذي سيكون باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية عبر الموقع الخاص لڤوكس سينما أو في شباك التذاكر.يُشار أن ڤوكس سينما حازت على جائزة “أفضل تجربة سينمائية” ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) للسنة الثانية تواليًا عامي 2019 و2020.