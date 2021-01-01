تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 بالكامل

تستعد سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي في 11 أغسطس، لكن قبيل هذا الحدث جاء تسريب ليكشف عن مواصفات أحد الهواتف والمتمثل في Galaxy Z Fold 3 بالكامل.
ووفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف مع شاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصات بدقة 2,208×1,768 بكسل، وهي بالطبع من نوع AMOLED، وستدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتز. أما الشاشة الخارجية فستكون بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED وستدعم سرعة تحديث 120 هرتز كذلك، ولكنها ستكون بدقة 2,260×832 بسبب طبيعتها الطولية. وستكون الشاشات محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.
وأشارت التسريبات كذلك إلى قدوم الهاتف مع معالج كوالكوم سنابدراجون 888، وذاكرة رام 12 جيجابايت، بالإضافة لسعة تخزين كبيرة بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، حيث لن يدعم زيادة هذه السعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.
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