

تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 بالكامل تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 بالكامل

تستعد سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي في 11 أغسطس، لكن قبيل هذا الحدث جاء تسريب ليكشف عن مواصفات أحد الهواتف والمتمثل في Galaxy Z Fold 3 بالكامل.



ووفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف مع شاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصات بدقة 2,208×1,768 بكسل، وهي بالطبع من نوع AMOLED، وستدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتز. أما الشاشة الخارجية فستكون بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED وستدعم سرعة تحديث 120 هرتز كذلك، ولكنها ستكون بدقة 2,260×832 بسبب طبيعتها الطولية. وستكون الشاشات محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.



وأشارت التسريبات كذلك إلى قدوم الهاتف مع معالج كوالكوم سنابدراجون 888، وذاكرة رام 12 جيجابايت، بالإضافة لسعة تخزين كبيرة بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، حيث لن يدعم زيادة هذه السعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

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وعلى مستوى الكاميرا، سيحمل الهاتف كاميرا ثلاثية مع عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وسيدعم تصوير فيديو حتى 8K لكن من غير المعروف بأي طريقة، حيث أن مستشعر التصوير السابق من سامسونج بدقة 12 ميجابكسل لا يدعم هذه الدقة.لكن الشيء المثير في التسريبات هو الحديث عن قدوم Galaxy Z Fold 3 مع كاميرا تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل لأول مرة من سامسونج.سيدعم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 كذلك:بطارية 4,400 ملي أمبير/ ساعة.شحن سريع.تقنية WiFi 6.تقنية بلوتوث 5.0.تقنية NFC.الجيل الخامس 5G.واجهة مستخدم One UI 3.1 المبنية على أندرويد 11.يُشار إلى أن أسعار هواتف القابلة للطي القادمة ربما تأتي بأسعار أقل من أي وقت مضى وفقًا للتقارير السابقة.كما أن الشركة ربما تكشف عن المزيد من المواصفات والمزايا التي لم يتم تسريبها خلال مؤتمرها الصحفي القادم.