

شاومي توافق على بيع منتجاتها بـ"العملات المشفرة" في البرتغال شاومي توافق على بيع منتجاتها بـ"العملات المشفرة" في البرتغال

أفادت تقارير بأن شركة شاومي الصينية قد بدأت قبول الدفع الخاص بعمليات الشراء لمنتجاتها بالعملات المشفرة، داخل جميع متاجرها الرسمية في البرتغال، وذلك في ظل تنامي عدد شركات التكنولوجيا التي أعلنت قبولها العملات المشفرة كعملة للدفع.



وبحسب موقع Gizmochina الصيني فإن متاجر شاومي الرسمية في البرتغال Mi Store Portugal قبلت مؤخرا بالفعل عملات مشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم لشراء عدد من منتجاتها.



وصرح رئيس التسويق في متاجر شاومي الرسمية بالبرتغال، بأن الشركة هي "علامة تجارية تكنولوجية ومبتكرة، لهذا السبب نريد دائمًا أن نكون متقدمين بخطوة" .

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وأضاف "نريد أن نمنح الفرصة لجميع عشاق التكنولوجيا الحقيقيين لشراء منتجاتهم المفضلة باستخدام أكثر الأموال التكنولوجية في الوقت الحالي"، وتعد البرتغال واحدة من الدول الصديقة للعملات المشفرة بين الدول الأوروبية المختلفة بسبب قوانينها الضريبية.ووفقًا لتقرير من BolNews ، فإن شاومي قد تدعم لاحقا المدفوعات من عدد من العملات المشفرة الأخرى غير البيتكوين و الإيثريوم لشراء الهواتف الذكية والساعات الذكية إلى جانب المنتجات والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.وكانت مصادر مسئولة من داخل شركة أمازون، أشارت إلى أن الشركة ستبدأ تدريجيا قبول الدفع بعملة بيتكوين كعملة للشراء بحلول نهاية العام الحالي 2021 .وأيضا وفقا للمصادر فإن عملة البيتكوين ستكون الأولى من بين ما يقرب من ثماني عملات مشفرة ستبدأ أمازون في قبولها ، بما في ذلك عملات مثل الإيثيريوم والكاردانو و "بيتكوين كاش" .وأشارت المصادر إلى أن خطط أمازون كانت قيد التنفيذ منذ عام 2019 "وأن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً" حتى تقبل الشركة العملات المشفرة الأخرى.