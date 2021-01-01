

موتورولا تعلن عن هاتف جديد بتصميم مميز وكاميرا 108 ميجابيكسل موتورولا تعلن عن هاتف جديد بتصميم مميز وكاميرا 108 ميجابيكسل

أعلنت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتف ذكي جديد في الصين، ويأتي Edge S Pro بعدسة تكبير بيرسكوب Periscope، ويعمل بمعالج كوالكوم من نوعSnapdragon 870.



مواصفات هاتف موتورولا Edge S Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف موتورولا Motorola Edge S Pro ، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.



ويتم الترويج لهاتف موتورولا Edge S Pro، على أنه يضم كاميرا رئيسية بمستشعر أكثر من 100 ميجابكسل، ولكنها في الواقع عبارة عن مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، مع تقنية 9-in-1 pixel-binning وفتحة عدسة f / 1.9.

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والكاميرات الأخرى عبارة عن عدسة تليفوتوغرافي periscope، بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بسرعة 5x، و عدسة فائق الاتساع بدقة 16 ميجابكسل بزاوية 119 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.ويعمل هاتف موتورولا Edge S Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويمتاز الهاتف بمنصة Ready For PC، والتي توفر مظهرا يشبه سطح المكتب عند الاتصال بشاشة خارجية.ويحتوي هاتف موتورولا Edge S Pro، على بطارية بقوة 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MyUI 2.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.سعر هاتف موتورولا Edge S Proويتوفر هاتف موتورولا Edge S Pro، في ثلاثة ألوان هي الأسود والفضي والأزرق، على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في 10 أغسطس، مقابل سعر يبدأ من 370 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 510 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري)، لإصدار 12+ 256 جيجابايت.