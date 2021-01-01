

أفضل طرق لمعرفة من يخترقك وكيفية استرجاع حسابك على فيسبوك بسهولة أفضل طرق لمعرفة من يخترقك وكيفية استرجاع حسابك على فيسبوك بسهولة

يتعرض الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك، أحيانا للاختراق دون علم منهم، الأمر الذي أصبح يتكرر كثيرا في الفترة الماضية، مع تزايد الهجمات الإلكترونية على الأفراد والشركات في الفترة الأخيرة.



وبحسب موقع India Today فإن هناك عدد من العلامات التي تستطيع أن تخبرك أنه قد تم اختراقك بالفعل على فيسبوك وأن هناك من يقوم باختراقك لذلك عليك القيام بهذه الخطوات للتأكد من وجود تهديد حقيقي لحسابك، وكيف تستعيده مرة أخرى :



كيف تعرف أن حسابك على فيسبوك مخترق ؟

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1. سجّل الدخول إلى حسابك على فيسبوك وانقر على السهم الصغير في الزاوية العلوية اليمنى من شريط العنوان.2. حدد الإعدادات والخصوصية3. انقر فوق الأمان وتسجيل الدخول4. ستظهر صفحة على شاشتك5. انتقل إلى قسم "مكان تسجيل الدخول"، يمكنك مشاهدة قائمة كاملة بالأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا6. ويمكنك بسهولة تسجيل الخروج من جميع الأجهزة ، ثم ، انقر فوق "تسجيل الخروج من جميع الجلسات" وقم بتسجيل الدخول مرة أخرى على جهازك.وفي حالة عدم استطاعة تغيير كلمة السروفى بعض الأحيان يكون المخترق قد قام بتغيير كلمة السر فعلا ، سيطلب منك بعض الأسئلة لتأكيد أن الحساب الذى سرق هو حسابك فعلا، لذلك يجب الإجابة بأفضل ما تستطيع، ومن ثم سيساعدك ذلك فى استرجاع حسابك.طلب استرجاع الحساببعد الإجابة عن الأسئلة التى تثبت بأن هاتفك مخترق، ويمكن الإبلاغ من خلال هذا الرابط https://www.facebook.com/hacked ، وسيطلب منك الاستمرار والقيام بالإجابة على الاسئلة وبعد التأكد سيتم إرجاع حسابك مرة أخرى، ثم سيتاح لك مرة أخرى بالقيام بوضع كلمة سر جديدة.كيف تحمي حسابك على فيسبوك من الاختراق ؟وتعد أفضل طريقة لحماية حسابك على فيسبوك هي تشغيل المصادقة الثنائية، حيث يمكنك تمكينها بالانتقال إلى إعدادات الأمان وتسجيل الدخول والتمرير لأسفل إلى "استخدام المصادقة الثنائية" ثم النقر فوق "تحرير".بمجرد تشغيل المصادقة الثنائية ، فإن أي شخص يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك لن يحتاج فقط إلى كلمة المرور الخاصة بك ولكن أيضًا إلى رمز المصادقة الثنائية الخاص بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.