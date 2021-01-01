هواوي تطلق الإصدار المستقر من نظام التشغيل HarmonyOS..

أطلقت شركة هواوي الإصدار المستقر من نظام التشغيل HarmonyOS بشكل رسمي، حيث تخطط عملاقة التقنية الصينية، لتزويد أكثر من 80 طرازا من طرازات هواتف Huawei و Honor في الوقت الحالي بتحديث نظامها البيئي المستقر.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن الحساب الرسمي لـ HarmonyOS، أن 65 جهازًا من حافظة هواتف هواوي و هونر مؤهلة الآن لتحديث البرنامج، حيث يتوفر نظام التشغيل المستقر لقائمة موسعة من الهواتف والأجهزة اللوحية، ولكن فقط للمتغيرات الصينية التي تأتي مع تطبيقات إضافية محملة مسبقا.
وكانت شركة هواوي قد وعدت بتحويل أكثر من 100 جهاز، بالتبديل من نظام أندرويد إلى Harmony OS 2.0، ولتنفيذ خطتها جهزت الشركة الصينية ما يقرب من ثلثي قائمة الأجهزة المؤهلة لتلقي الإصدار المستقر، والتى تشمل هواتف مثل Honor 20 و Honor View 20، التي تباع مع خدمات جوجل GMS في الأسواق الخارجية.
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