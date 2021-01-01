زيادة في أسعار إم جي HS موديل 2021

شهدت النسخة ام جي HS موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية الخاصة بها حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 7 الاف جنيه، و ذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة.
مواصفات السيارة ام جي HS موديل 2021
تأتي السيارة ام جي HS موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4574 مم للطول، و عرض يقدر بـ 1876 مم، و 1685 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 463 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنيه انيقة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.
تحتوي النسخة ام جي HS موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.
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