

أرخص سيارة “ألفا روميو” في مصر..٤٥٠ ألف جنيه أرخص سيارة “ألفا روميو” في مصر..٤٥٠ ألف جنيه

تقدم مجموعة عز العرب الوكيل الحصري لعلامة ألفا روميو في الأسواق المصرية، أرخص طراز من طرازات ألفا روميو وهو ألفا روميو جوليتا Giulietta.



و جاءت أسعار أرخص سيارة ألفا روميو جوليتا Giulietta بسعر 450 ألف جنيه



و تأتي جوليتا بمحرك الفئة “بريميوم Premium” رباعي الأسطوانات سعته 1.4 لترًا تيربو، قادر على توليد قوة 170 حصان وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر. وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع جوليتا في هذه الفئة من سكونها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/س.

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تتماثل غالبية تجهيزات السلامة في كل جوليتا تتضمن نظام مساعدة الفرامل ABS، نظام مانع للانزلاق ASR، نظام التحكم الديناميكي VDC مع الثبات على مرتفع صاعد، نظام Q2 إلكتروني (الخاص بالإغلاق الذاتي القفل التفاضلي الأمامي)، نظام منع انغلاق الفرامل ABS + مساعد فرامل، حساسات ركن أمامية وخلفية، وسائد هواء جانبية في المقدمة، وسائد هواء جانبية، وسائد هواء للراكب الأمامي مع إمكانية تعطيلها.وتتوفر المقصورة الداخلية للسيارة بمجموعة من التجهيزات التي توفر الراحة والرفاهية لقائد السيارة، منها المقاعد التي اكتست بالجلد والتي تم تزويدها بخاصية تدفئة، كما احتوت لوحة القيادة على مجموعة من أزرار التحكم لتقلل من تشتت السائق عن الطريق.