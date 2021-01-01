تقدم مجموعة عز العرب الوكيل الحصري لعلامة ألفا روميو في الأسواق المصرية، أرخص طراز من طرازات ألفا روميو وهو ألفا روميو جوليتا Giulietta.
و جاءت أسعار أرخص سيارة ألفا روميو جوليتا Giulietta بسعر 450 ألف جنيه
و تأتي جوليتا بمحرك الفئة “بريميوم Premium” رباعي الأسطوانات سعته 1.4 لترًا تيربو، قادر على توليد قوة 170 حصان وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر. وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع جوليتا في هذه الفئة من سكونها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/س.
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التعليقات على أرخص سيارة “ألفا روميو” في مصر..٤٥٠ ألف جنيه
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