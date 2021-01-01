المربع نت – تويوتا لاندكروزر هي أيقونة حقيقية حول العالم، ولكن للأسف السيارة رائجة كذلك بين اللصوص، والذين يقومون بإزالة الأرقام التعريفية للسيارة VINs حتى لا يتم تتبعها بعد سرقتها.
وقد حاولت تويوتا معالجة هذا الأمر عبر إضافة مجموعة نقاط صغيرة غامضة على جسد السيارة قرب البطارية، وفي مقابلة صحفية روسية سُؤل مسؤولي تويوتا عن هذه النقاط ووضحوا أنه تحت المايكروسكوب، تحتوي هذه النقاط على الأرقام التعريفية للسيارة بشكل مصغر جداً لمساعدة السلطات على التعرف عليها.
ويتكون الرقم التعريفي للسيارة من 17 رقم ورمز يمثل معلومات مختلفة عن السيارة ويميز كل نسخة مصنوعة عن الأخرى.. ، ومن الغالب أن تويوتا وضعت النقاط في أماكن أخرى مخفية من الجسد.
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التعليقات على لماذا أضافت تويوتا نقاطاً صغيرة مخفية لجسد لاندكروزر 2022؟
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