بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

آخر الأخبارأخبار السيارات › بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

صورة الخبر: بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي
بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

المربع نت – تستمر بي إم دبليو باختبار الجيل الجديد كلياً لـ X1 في ألمانيا، مع ظهور السيارة مؤخراً بالتصميم الإنتاجي للمصابيح الأمامية والخلفية ومكونات أخرى.

ربما أبرز ما في السيارة هو الشبك الأمامي الذي حافظ على حجمه العام بدون زيادات بارزة كما رأينا مع بعض موديلات بي إم دبليو الأخرى.

وقد ظهرت السيارة في تصميم تخيلي جديد مبني على صورها التجسسية الأخيرة، ومن الواضح أن بي إم دبليو فضلت التحديثات التطورية الهادئة للكروس أوفر الصغيرة.

وستنطلق السيارة بعدد واسع من محركات البنزين والديزل والهايبرد والكهرباء، مع دفع أمامي قياسي ودفع كلي اختياري، ومن المتوقع تدشين الجيل الجديد قبل نهاية العام الجاري كموديل 2022.

صورة الخبر: بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66116

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager