المربع نت – تستمر بي إم دبليو باختبار الجيل الجديد كلياً لـ X1 في ألمانيا، مع ظهور السيارة مؤخراً بالتصميم الإنتاجي للمصابيح الأمامية والخلفية ومكونات أخرى.
ربما أبرز ما في السيارة هو الشبك الأمامي الذي حافظ على حجمه العام بدون زيادات بارزة كما رأينا مع بعض موديلات بي إم دبليو الأخرى.
وقد ظهرت السيارة في تصميم تخيلي جديد مبني على صورها التجسسية الأخيرة، ومن الواضح أن بي إم دبليو فضلت التحديثات التطورية الهادئة للكروس أوفر الصغيرة.
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التعليقات على بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي
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