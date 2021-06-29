

انخفاض أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم انخفاض أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت جنيهان بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 792 جنيهًا، وعيار 18 نحو 679 جنيهًا، وعيار 24 نحو 905 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6336 جنيها.

ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محليا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز ال 40 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب.وقال نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع إقبال المواطنون على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية.