

التموين: مشاركة 1270 «محل» بالأوكازيون الصيفي وزيادة التخفيضات إلى 60% التموين: مشاركة 1270 «محل» بالأوكازيون الصيفي وزيادة التخفيضات إلى 60%

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 1270 محلاً.



وأشارت أنه وفقًا للقرار الوزاري رقم 135 للعام الجاري 2021، تقرر أن يكون لكل محل أسبوعين.



وأكدت التموين على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة مدى إلتزام المحال بالضوابط المقررة والحصول على تصريح من مديرية التموين التابع لها، ومدى التزامها بجدية التخفيضات وجودة السلع المعروضة، وكذلك وضع السعرين على السلعة، السعر قبل وبعد التخفيض.

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وحذرت التموين المشاركين في الأوكازيون الصيفي، من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، والمخالفين، ومن يثبت قيامه بعرض تخفيضات وهمية علمًَا بأن للمحال المشاركة في الأوكازيون الحرية في تحديد نسب التخفيضات التي تقررها.يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ألزمت جميع المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي والذي بدأ الاثنين 2 أغسطس، ويستمر شهر، بضرورة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة في الأوكازيون، قبل وبعد التخفيض ونسبة التخفيض.كما حذرت الرقابة التموينية المحال المشاركة في الأوكازيون، من عقوبة غش المستهلك، والتي قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه، وأنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق فورًا.وطالبت وزارة التموين المواطن بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة أو عملية غش تجاري يتعرض لها المواطن خلال التسوق، وذلك عن طريق التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، عبر الخط الساخن 19588، من أي خط أرضي، أو من خلال "الواتس آب" على الرقم 01577779999 .