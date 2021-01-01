

برج العقرب اليوم.. برج العقرب اليوم..

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج العقرب ليوم ٧ أغسطس 2021 ، بحسب خبراء الأبراج.



وبرج العقرب ينضم إليه مواليد الفترة (من 23/10 إلى 22/11)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:



على الصعيد المهنى

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لديك موسم عملي هائل مليء بالمهام الصعبة والإبداع، لذا احرص على ألا تتعثر بخطواتك المهنية المقبلة، وأهتم بالجديد وبما هو قادم لك حتى تتمكن من إثبات قدراتك في شركتك وأمام رؤسائك.على الصعيد العاطفىاستمتع بوقتك مع من تحب، فلديك الكثير من المشاعر لكي تستمتع بها مع شريك حياتك، فلا تدع الفرصة تفوت دون أن تخبره بها، وتبدأ معه الحياة من جديد بحب وود ورومانسية.والعقرب من الأبراج المائية، ويعتبر كذلك من الأبراج العنيدة جدًا، ويعد مواليد «برج العقرب ، وبرج الحوت ، وبرج السرطان»، من المتوافقين مع برج العقرب ، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الحمل ، وبرج الأسد ، وبرج الجوزاء ، وبرج الدلو».ويتميز برج العقرب بالحنية والطيبة، وهم يفضلوا التجمعات العائلية والتعامل في نطاق الأسرة، كما يتسم أبناؤه بالتدين، كما أنه من الأبراج الاجتماعية إلى حد ما ويتصف برج العقرب كذلك بأنه من الشخصيات الطموحة والمثابرة، ويتميز شخصيات برج العقرب بالذكاء الشديد.أما عيوب برج العقرب فتتمثل في أنه من الأبراج الانتقامية التي لا تقوي على المسامحة مهما بدر من الشخص المذنب من اعتذارات ، فالعقرب لا يسامح ، والعقرب من الأبراج الغيورة جدا ، يعاني مواليد برج العقرب من داء السيطرة والتسلط ، وحب الظهور.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج العقرب فهي محاولة التخلص من داء التسلط والسيطرة ، وحاول أن تكون متسامحا مع الآخرين وانظر إلى جوانبهم السلبية بدلا من النظر إلى جانبهم السلبي.