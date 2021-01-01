انتشر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثار الجدل بسبب ظهور بعض الجماجم البشرية، ولكن الغريب بأن تلك الجماجم كانت متواجدة في أحد المقابر الزجاجية في الصين.
وشوهد في الفيديو مجموعة حفر مغطاة بألواح زجاجية، يظهر في إحداها ما يبدو أنها جمجمة، وقد تجمع حولها 3 رجال يضعون كمامات، وذلك بحسب موقع«سبوتنك».
وبعد الكثير من الأبحاث اتضح بأن هذه المقابر ترجع عمرها لأكثر من ٣٣٠٠ عام، وهي موقع لسلالة شانغ القديمة التي حكمت الصين قبل 3300 عام، وتندرج تلك المقابر في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.
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التعليقات على مقابر زجاجية| اكتشاف موقع أثري عمره ٣٣٠٠ سنة في الصين..
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