مقابر زجاجية| اكتشاف موقع أثري عمره ٣٣٠٠ سنة في الصين..

آخر الأخباراخبار منوعة › مقابر زجاجية| اكتشاف موقع أثري عمره ٣٣٠٠ سنة في الصين..

صورة الخبر: مقابر زجاجية| اكتشاف موقع أثري عمره ٣٣٠٠ سنة في الصين..
مقابر زجاجية| اكتشاف موقع أثري عمره ٣٣٠٠ سنة في الصين..

انتشر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثار الجدل بسبب ظهور بعض الجماجم البشرية، ولكن الغريب بأن تلك الجماجم كانت متواجدة في أحد المقابر الزجاجية في الصين.

وشوهد في الفيديو مجموعة حفر مغطاة بألواح زجاجية، يظهر في إحداها ما يبدو أنها جمجمة، وقد تجمع حولها 3 رجال يضعون كمامات، وذلك بحسب موقع«سبوتنك».

وبعد الكثير من الأبحاث اتضح بأن هذه المقابر ترجع عمرها لأكثر من ٣٣٠٠ عام، وهي موقع لسلالة شانغ القديمة التي حكمت الصين قبل 3300 عام، وتندرج تلك المقابر في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

ويضم الموقع منازل ومقابر وأدوات من ذلك العصر، كما تضم هذه الحفر بقايا بشرية من تلك الحقبة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مقابر زجاجية| اكتشاف موقع أثري عمره ٣٣٠٠ سنة في الصين..

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5086

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager