تمكن صياد في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية، مؤخرا، من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر.
وتعرف هذه السمكة ذات الشكل المخيف باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة، وتتمتع بأسنان شبيهة لتلك الخاصة بالبشر.
وحظيت الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستغراب كثيرين، علما أن وزن السمكة حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية يبلغ 4 كيلوغرامات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اصطياد سمكة مخيفة ذات "أسنان بشرية"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق