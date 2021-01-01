فيديو | أول محجبة فى سلاح الجو الأمريكى تتحدث لقناة أمريكية

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صورة الخبر: الضابطة الأمريكية من أصول لبنانية
الضابطة الأمريكية من أصول لبنانية

قالت الضابطة الأمريكية من أصول لبنانية ميساء أوزا؛ إن تمسكها بحجابها خلال عملها بسلاح الجو أسهم في إحداث تغييرات مهمة في سياسة الجيش المتعلقة بالتكيف الديني. وفق موقع سى إن إن .

وأوضحت أوزا، فى مقطع فيديو حديث لها، أنها ترتدى الحجاب بكل فخرٍ، مشيرة إلى أنها لم ترَ أيَّ مسلمةٍ أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لأول مرة لسلاح الجو.

وأضافت، أنها قاتلت من أجل حقها في ارتداء الحجاب، إلى جانب الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو.

وأشارت إلى أن "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" ومجموعات أخرى ساعدتها على التوجيه القانوني بخصوص حقها في ارتداء الحجاب، وبفضل الجهود القانونية، غيّر سلاح الجو سياسته بهذا الشأن.

https://streamable.com/rabd7q

المصدر: موقع سى إن إن

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