تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني على ناقلة النفط الإسرائيلية



الهجوم الإيراني على ناقلة النفط الإسرائيلية الهجوم الإيراني على ناقلة النفط الإسرائيلية

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإيراني على ناقلة النفط الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في بحر العرب.







وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هجوم ناقلة النفط الإسرائيلية "ميرسر ستريت" تم بواسطة طائرات مسيرة إيرانية الصُنع.

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وأضافت الحركة في بيان أن الناقلة الإسرائيلية استهدفت بطائرتين مُسيرتين مساء 29 يوليو لكنهما فشلتا في تحقيق الهدف، لكن هجوماً بطائرة مسيرة ثالثة استهدف السفينة الإسرائيلية في 30 يوليو بعد فشل المحاولتين الأولتين.وأكدت القيادة الأمريكية أن "المسافة من الساحل الإيراني إلى موقع السفينة كان ضمن نطاق الطائرات الإيرانية المسيرة".وأدان وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، معتبرين أن الهجوم كان متعمداً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.وقالت مجموعة السبع في بيان إن جميع الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران، موضحين أن "نهج طهران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافاً مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين".وتابع البيان “ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين”.وتعرضت ناقلة النفط الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، لهجوم في بحر العرب، وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد السفينة، فيما ألقت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا باللوم على إيران في الهجوم.