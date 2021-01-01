بسبب موجة الطقس الحار..المترو يخفض سرعتة



المترو يخفض سرعتة المترو يخفض سرعتة

تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل نقل الركاب على مدار الساعة بـ مترو الأنفاق على الخطوط الثلاث وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، الأمر الذى دفع الشركة المصرية لتشغيل المترو لتخفيض سرعة القطارات على الخط الأول للمترو.



وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/س، من الآن وحتى نهاية التشغيل، حيث تم إصدار تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، في هذا الطقس الحار.





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ويشهد طقس اليوم ذروة الموجة الحارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع الموجة الحارة شيء طبيعي، للحفاظ على سلامة مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، منوها إلى أن حركة القطارات منتظمة على الخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع تطبيق ثالث أيام حظر التجوال بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحا أن الشركة وفرت الكمامات الطبية لبيعها في شبابيك حجز التذاكر، لمنع استقلال أي راكب القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.وأكد عبد الهادى، أنه سيكون هناك حملات مكبرة بجميع محطات مترو الأنفاق، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ذروة فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم تطبيق غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.وأشار المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة تخضع لعمليات تعقيم قبل إنطلاق ساعات التشغيل، بشكل دوري، علاوة على تعقيم المحطات كل ساعتين، لمواجهة فيروس كورونا.من ناحية أخرى واصلت شركة المترو تعقيم القطارات والمحطات والأرصفة لمنع انتقال فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس لحماية الراكب وعمال المترو فى الوقت ذاته.