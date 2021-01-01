أحلي من المحلات .. عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

الدنش بالعسل والمربى في المنزل
يعد الدنش من الحلويات المميزة للكثير من الأشخاص، ويمكن تناول الدنش في وجبة الإفطار، وإعداده في المنزل بوصفات مختلفة وبسيطة.
وإليكم طريقة تحضير الدنش في المنزل للشيف شربيني..
مقادير الدنش بالعسل والمربى
2 1/2 كوب كبير دقيق
1/2 كوب كبير سكر
100 جرام زبدة سائلة
1 ملعقة كبيرة لبن بودرة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 1/2 ملعقة صغيرة خميرة
1/4 كوب كبير ماء دافئ
1/2 كوب كبير لبن سائل دافئ
للوجه
صفار بيضة – لبن جوز هند – عسل – مربى
طريقة تحضير الدنش بالعسل والمربى
1- في العجانة نضع الدقيق والسكر و اللبن البودرة و الخميرة و يقلب المزيج جيدا.
2- تضاف الزبدة إلى الدقيق و يخلط جيدا ثم يضاف اللبن السائل والماء إلى المزيج تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.
3- يشكل العجين كرات متوسطة الحجم ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.
4- تفرد كل كرة إلى مستطيل بالنشابة ثم تقطع مربعات صغيرة ونقوم بثني الأطراف للداخل ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.
5- يخلط صفار البيضة والقليل من اللبن السائل ثم يدهن به الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
6- يزين الدنش بالعسل والسكر البودرة و يقدم.
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