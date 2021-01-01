بطريقة سهلة .. طريقة تحضير فطيرة الزعتر والجبنة



فطيرة الزعتر والجبنة فطيرة الزعتر والجبنة

فطيرة الزعتر من المعجنات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم فطيرة الزعتر بالكثير من الحشوات المختلفة والمميزة.



وإليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطيرة الزعتر والجبنة للشيف غادة التلي..



مقادير فطيرة الزعتر والجبنة

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العجينةكوب دقيق2 ملعقه كبيره خميرهثلث كوب زيت زيتونربع كوب حليب بودرهملعقه كبيره سكررشه ملحكوب ماء دافىء تقريباالحشوهكوب جبن حلوم مبشوركوب جبنة بيضاء مبشورنصف كوب زعتر اخضرنصف كوب زيت زيتون لدهن طبقات العجينسمسم للوجهبيضه للوجهطريقة تحضير فطيرة الزعتر والجبنة1- تخلط مكونات العجينة وتغطى وتترك لتختمر2- تقطع العجينة وتفرد بالنشابة3- تدهن بالزيت وتضاف الجبنة على الوجه مع الزعتر4- تطبق العجينة على الحشو5- تدهن عجينة أخرى مفرودة مدهونة بالزيت وتوضع العجينة المطبقة المحشوة جبنة6- تطبق العجينة7- تكرر الخطوتان السابقتان حتى انتهاء كمية قطع العجينة المفرودة8- يفرد كل العجين المطبق مرة أخرى9- يمكن دهن الوجه بالبيض والسمسم10- توضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج11- تقطع وتقدم فطيرة الزعتر