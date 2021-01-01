تعرفي علي طريقة التخلص من الناموس في المنزل



طريقة التخلص من الناموس طريقة التخلص من الناموس

يعد الناموس من الحشرات التي تسبب الكثير من الأزعاج، ويعاني منها العديد من الأشخاص في المنزل، وخاصة في المنازل التي بداخلها حدائق وزهور فهي بيئة مفضلة يعيش فيها الناموس.



ولكن يمكن التخلص من الناموس بالكثير من الطرق المختلفة، وخاصة بسبب الأمراض الخطيرة التي ينشرها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء ، ويمكن أن يكون الناموس مزعجًا للغاية لأن لدغات الناموس يمكن أن تستمر في الحكة لفترة طويلة بعد اللدغة والضوضاء التي تحدثها يمكن أن تمنعك أيضًا من النوم.



هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها إذا كنت تتساءل عن كيفية التحكم في الناموس في المنزل.

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يجب أولا التأكد من عدم دخول الناموس إلى المنزل، وذلك من خلال غلق جميع النوافذ بشكل محكم عند غروب الشمس .كما يمكن أن تكون المياه المتجمعة من مكيف الهواء أو الحديقة أرضًا خصبة للناموس، إذا كان هناك مكان داخل المنزل مثل غرف التخزين أو الغرف العلوية للمطبخ حيث تقوم بتكديس العناصر القديمة ، فيجب تنظيف تلك المناطق من وقت لآخر حيث من المحتمل أن يقوم الناموس بعمل عش هناك.كما يجب التأكد من تغطية المصارف وتنظيفها بانتظام حتى لا يتجمع الناموس حولها طوال الوقت ويسبب إزعاج.2- زرع النباتات التي تطرد الناموسطريقة سهلة للتخلص من الناموس داخل المنزل هي الاحتفاظ بالنباتات الطاردة للناموس داخل المنزل، كما يمكن الاحتفاظ بهذه النباتات داخل غرفتك أو على مكاتبك لمنزل خالٍ من الناموس.كما لن يقتصر دور بعض هذه النباتات على إبعاد الناموس فحسب ، بل أيضًا عن الآفات والفئران الأخرى، وعادة ما تكون هذه النباتات أصغر حجمًا ، وبالتالي يمكن بسهولة الاحتفاظ بها في الداخل للسيطرة على الناموس في المنزل.وبعض النباتات الطاردة للناموس داخل المنزل هي القطيفة ، والتولسي ، وعشب الليمون ، والسترونيلا (يفضل هذا النوع المناخات الباردة) ، والنعناع ، والنعناع البري.3- وضع شرائح الليمون والقرنفل حول المنزلطريقة مجربة ومختبرة للحصول على منزل خالٍ من الناموس هي استخدام الليمون مع القرنفل، يكره الناموس رائحة القرنفل وأي شيء يحتوي على الحمضيات، اقطعي ثمرة ليمون إلى قسمين ، وادفع القرنفل في كلا النصفين.احتفظ بأطباق من هذا الليمون المنقوع بالقرنفل للتخلص من الناموس داخل المنزل، وهو طارد الناموس الطبيعي وغير ضار.4- استخدم رذاذ الثوم للسيطرة على الناموساذا كنت لا ترغب في استخدام بخاخات الناموس المحملة بالمواد الكيميائية ، فإن رذاذ الثوم البسيط سيكون فعال بشكل جيد للتخلص من الناموس.ويمكن سحق أو افرم بضع فصوص من الثوم واغليها في الماء لبعض الوقت، صب المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء المنزل للسيطرة على الناموس في المنزل.للثوم العديد من الخصائص ويمكن استخدامه لتجنب الناموس في المنزل، ويمكن أن تكون الرائحة الكريهة للثوم نفاذة ولكن على الرغم من أنها تقتل الناموس على الفور ، إلا أنها ستتنهي ولن تتمكن من شمها لفترة طويلة.2- القضاء على الناموس في المنزل بخطوات بسيطة1- استخدام الماء والصابون للتخلص من الناموسيمكن ان يساعدك استخدام الماء والصابون في التخلص من الناموس، والسيطرة عليه في المنزل ، ويمكنك وضع طبق كبير من الماء والصابون داخل منزلك.تأكد من أن الطبق به صابون بما يكفي لتغطيته في فقاعات، يمكنك استخدام صابون غسيل الأطباق أو المنظفات لهذا الغرض.فينجذب الناموس إلى الماء، لكن بمجرد أن يجلسوا على هذا الطبق المليء بالصابون ، سوف تقضي عليه الفقاعات ورائحة الصابون ، وبالتالي يمكنك التخلص من الناموس بسهوله.2- استخدام الكحول للتخلص من الناموساذا كان لديك بيرة أو بعض المشروبات الكحولية الأخرى ، فهذه طريقة سهله للتخلص من الناموس داخل المنزل فقط ضع القليل منهم في طبق داخل منزلك للسيطرة على الناموس.لا يستطيع الناموس تحمل رائحة البيرة والكحول ، وهذه الطريقة تزيل الناموس من المنزل سريعا.3- تعرفي على كيفية القضاء على الناموس في المنزليمكنك صنع طارد للناموس منزليًا باستخدام الزيوت العطرية البسيطة وغيرها من المنتجات الموجودة في مطبخك، كما يمكنك استخدام طارد الناموس العشبي بأمان على بشرتك وحول المنزل والابتعاد ليس فقط عن الأمراض الخطيرة مثل الملاريا وحمى الضنك ، ولكن يمكن أيضًا أن تمنعك من التعرض لخدش لدغات الناموس في كل مكان.1- رذاذ طارد البعوض الليمون وزيت الأوكالبتوسأضف 10 مل من زيت الأوكالبتوس بالليمون و 90 مل من أي زيت ناقل (زيت الزيتون أو زيت جوز الهند) لعمل رذاذ طارد للناموس ، كما يجب رج زجاجة البخاخة وضعيها في المكان الذي تحتاجينه، أضف الماء المقطر والفودكا لجعل الرذاذ بمفعول أقوى.يعمل استخدام زيت الأوكالبتوس بالليمون لمكافحة الناموس بسبب وجود مركبات مثل السترونيلال و p-methane 3،8-diol (PMD) الموجودة في هذا الزيت العطري، تأكد من أنك تستخدم فقط زيت الليمون الأساسي المعالج والمنقّى من أجل رذاذ طارد الناموس للتخلص منه في الحال.2- زيت النيم وزيت جوز الهند بخاخ طارد للناموسكثيرًا ما يستخدم الناس زيت النيم لصد الناموس لأن النبات له رائحة قوية وخصائص طبيعية تبقي الناموس بعيدًا، أثبت زيت النيم وزيت جوز الهند في الدراسات أنهما طاردان رائعان للناموس عند الجمع بينهما.أضف 10 قطرات من زيت النيم و 30 مل من زيت جوز الهند إلى زجاجة الرش مع الماء المغلي والفودكا في زجاجة رذاذ لصنع طارد عشبي رائع للناموس وقم بتطبيقه على المناطق التي تحتاجها.3- زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند بخاخ طارد الناموسيمكن أن يعمل طارد الناموس من زيت شجرة الشاي جيدًا بسبب الخصائص الطبية لزيت شجرة الشاي، له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات يمكن أن تشفي لدغات الناموس أيضًا، رائحته القوية هي سبب آخر يجعله طاردًا عشبيًا رائعًا للناموس.أضف 10 قطرات من زيت شجرة الشاي و 30 مل من زيت جوز الهند إلى زجاجة الرش بالماء المقطر لعمل رذاذ طارد للناموس منزلي الصنع يعمل بشكل أفضل.4- زيت اللافندر والفانيليا وعصير الليمون بخاخ طارد للناموساستخدام زيت اللافندر للناموس يمكن أن يساعد في التخلص منه حتى عندما تكون رائحة زيت اللافندر ممتعة للغاية ومهدئة لنا، وذلك لأن زيت اللافندر يحتوي على مركبات مثل الليمونين واللينالول والأوكاليبتول والكافور ، وكلها طارد طبيعي للناموس.الفانيليا هي أيضا طارد قوي للناموس بينما المحتوى الحمضي لعصير الليمون يضيف إلى المزيج لإبعاد الناموس.أضف 10-12 قطرة من زيت اللافندر ، و3-4 ملاعق كبيرة من خلاصة الفانيليا ، و3-4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى زجاجة الرش بالماء المقطر، رج الخليط واستخدمه كطارد عشبي رائع للناموس.