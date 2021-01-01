

طريقة سهلة لتحضير كوكيز التمر طريقة سهلة لتحضير كوكيز التمر

كوكيز التمر من الوصفات السهلة والمميزة، وتفضل الكثير من الأمهات وضع التمر في العديد من الأطعمة للحصول على فوائده، ويمكن تقديم كوكيز التمر للأطفال بطريقة شهيه ولذيذة.



وإليك طريقة تحضير كوكيز التمر للشيف نرمين هنو



مقادير كوكيز التمر

قد يعجبك أيضا...

عجينة:400 جرام زبدة700 جرام دقيق1 ملعقة صغيرة بشر ليمون200 جرام سكر بودرة4 صفار بيضالفيلينج:500 جرام عجوة170 جرام قشطة كريمي250 جرام لوز مطحونطريقة تحضير كوكيز التمرعجينة:* في العجان، يخلط دقيق وزبدة وسكر بودرة وبشر ليمون ويعجنوا جيدا، حتى يصبح الملمس رمليًا، ثم يضاف صفار البيض ويخلطوا جيدًاالفيلينج:* في العجان، تخلط عجوة ولوز وقشطة حتى يصبح الخليط عجينًا* ثم توضع العجينة في قالب معمول حسب الرغبة، وتحشى بحشوة العجوة واللوز* ثم ترص الكوكيز في صينية مبطنة بورق زبدة* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ثم يقدم كوكيز التمر بالهنا