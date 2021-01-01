طريقة سهلة لتحضير كوكيز التمر
كوكيز التمر من الوصفات السهلة والمميزة، وتفضل الكثير من الأمهات وضع التمر في العديد من الأطعمة للحصول على فوائده، ويمكن تقديم كوكيز التمر للأطفال بطريقة شهيه ولذيذة.
وإليك طريقة تحضير كوكيز التمر للشيف نرمين هنو
مقادير كوكيز التمر
عجينة:
400 جرام زبدة
700 جرام دقيق
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
200 جرام سكر بودرة
4 صفار بيض
الفيلينج:
500 جرام عجوة
170 جرام قشطة كريمي
250 جرام لوز مطحون
طريقة تحضير كوكيز التمر
عجينة:
* في العجان، يخلط دقيق وزبدة وسكر بودرة وبشر ليمون ويعجنوا جيدا، حتى يصبح الملمس رمليًا، ثم يضاف صفار البيض ويخلطوا جيدًا
الفيلينج:
* في العجان، تخلط عجوة ولوز وقشطة حتى يصبح الخليط عجينًا
* ثم توضع العجينة في قالب معمول حسب الرغبة، وتحشى بحشوة العجوة واللوز
* ثم ترص الكوكيز في صينية مبطنة بورق زبدة
* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ثم يقدم كوكيز التمر بالهنا
التعليقات على طريقة سهلة لتحضير كوكيز التمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق