ما هو موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء؟ مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يكشف.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com في حديثه اليوم الخميس: "تم الاستقرار على الـ24 من شهر سبتمبر المقبل موعدا للمباراة".
وواصل "ستقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة بحضور جماهيري في ملعب جاسم بن حمد".
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التعليقات على الموعد المبدئي للسوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء
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