مدرب جالاتا سراي يعلق علي تراجع مستوي مصطفى محمد



مصطفى محمد مصطفى محمد



كشف فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، مصير المهاجم المصري مصطفى محمد مع النادي التركي، بعد تراجع مستواه، خلال الفترة الماضية.



وقال فاتح تريم في تصريحات صحفية، عقب مباراة جونستون الاستلكندي، في الدوري الأوروبي، أمس، الخميس:" نتوقع الكثير من مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، لقد حقق بداية رائعة معنا، فور وصوله إلى تركيا، وأتمنى أن يستعيد مستواه مجددا".



وتابع مدرب جالاتا سراي:" تفعيل بند شراء مصطفى محمد، سيتعمد على مستواه خلال الفترة المقبلة، هو لاعب جيد ولكن عليه أن يركز بشكل أكثر مع الفريق".

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كان مصطفى محمد انضم إلى صفوف جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراى يتعادل مع سانت جونستون 1 -1 بالدوري الأوروبييذكر أن جالاتا سراي، تعادل إيجابيا بنتيجة 1 – 1، أمام ضيفه فريق سانت جونستون الأسكتلندي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الخميس، على ملعب "تورك تيليكوم" ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 / 2022.وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراى أساسيا منذ بداية المباراة، ولكنه لم ينجح فى هز شباك الفريق الاسكتلندي، قبل أن يستبدل بين شوطى اللقاء، ودخل بدلا منه مبايا ديان.وفى الشوط الثانى تعرض الحارس الأوروجوايانى للفريق التركى موسليرا للطرد المباشر فى الدقيقة 55 بعد جذبه مهاجم فريق سانت جونستون من القميص، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، والتى سجلها جاسون كير ليتقدم الفريق الاسكتلندى بالهدف الأول فى الدقيقة 58.ونجح ساشا بوى فى إدراك هدف التعادل لفريق جالاتا سراى فى الدقيقة 60، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الفريق الاسكتلندى.