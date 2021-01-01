

الحالة المزاجية للحامل .. وتأثيرها على الطفل الحالة المزاجية للحامل .. وتأثيرها على الطفل

تقلبات المزاج اثناء الحمل هي واحدة من الشكاوى الشائعة لدى النساء أثناء الحمل، وذلك بسبب المرور بجميع التحولات الجسدية والعاطفية قد يكون أمرًا مربكًا للأم الحامل، ومن التغييرات التي تطرأ على جسمك والتي قد تجعلك تشعر بأنك أقل جاذبية للتوتر المتعلق بتربية طفل ، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل المرأة الحامل تشعر بالاكتئاب أو الغضب .



وفوق كل ذلك ، فإن التغيرات في الحالة الهرمونية لجسمك أثناء الحمل ستكون بمثابة السبب الرئيسي لتعرضك للإجهاد، من المحتمل أنك ستعانين من تقلبات مزاجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب مجموعة من الشكوك والارتباك.



تشير الدراسات إلى أن الصحة العقلية للأم لها دور مهم في تحديد النمو العقلي للطفل، ويعد الإجهاد والتوتر من الأسباب الرئيسية للتقلبات الهرمونية التي قد تؤثر على تقلب المزاج أثناء الحمل .

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أسباب تقلب المزاج أثناء الحمل هي كما يلي: التغييرات في مستويات الهرمونالحرمان من النوم التعبغثيان صباحي القلق والتوترالتغييرات الجسديةكما أظهرت إحدى نتائج الدراسة وجود علاقة بين المتلازمة السابقة للحيض واكتئاب ما بعد الولادة ، كما تعاني بعض النساء من تقلبات مزاجية أثناء الحمل في وقت مبكر من الحمل ، بينما يعاني البعض الآخر من ذلك في الثلث الثالث .