أبلغ عدد كبير من الأشخاص عن تساقط الشعر الشديد بعد الإصابة بـ فيروس كورونا، وأكدت دراسة جديدة أن العديد من المرضى الذين مروا بالمسار الكامل لمرض فيروس كورونا يعانون من تساقط شعر كثيف بمجرد تعافيهم .
وعندما يعاني أي شخص من عدوى شديدة ، فإن تساقط الشعر ليس نتيجة غير عادية، وذلك نظرًا لأن الجسم تعرض لهجوم وهناك تغييرات كيميائية في النظام حيث يحاول الجسم محاربة الفيروس ، فقد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر بعد أسابيع قليلة من الشفاء من فيروس كورونا.
ووفقًا للدكتور سود ، "عادةً ما يصحح هذا نفسه بعد بضعة أشهر وستعود أنماط نمو الشعر إلى طبيعتها، في حين أن الإجهاد الجسدي الناجم عن فيروس كورونا هو أحد العوامل التي تسبب تساقط الشعر ، يمكن أن يساهم الإجهاد العقلي أيضًا في حدوثه، وذلك بعد 1-3 أشهر من المرض ، يميل الشعر الذي دخل مرحلة التيلوجين قبل الأوان أثناء المرض إلى التساقط لتمهيد الطريق لنمو شعر صحي جديد.
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التعليقات على فيروس كورونا .. هل يسبب تساقط الشعر؟
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