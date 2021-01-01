تعرف علي فوائد ريجيم خل التفاح

ريجيم خل التفاح، يعتمد هذا النظام الغذائي في الأساس على خل التفاح من أجل إنقاص الوزن، وهو عبارة عن تناول ملعقة من خل التفاح على الريق في الصباح على كوب من الماء مضاف إليه العسل من أجل تخفيفه، حيث إن تناوله خام قد يسبب مشاكل للجهاز الهضمى وتآكل مينا الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".
ويمكن الاعتماد على خل التفاح من أجل إنقاص الوزن، حيث يمكن إضافته إلى بعض الأطعمة خلال اتباع نظام غذائى لفقدان الوزن مثل السلطات، ولكن هناك كمية محددة من خل التفاح إذا كنت تريد استهلاكه للمساعدة في فقدان الوزن وهى تحديدًا 1-2 ملعقة يوميًا على أن يتم مزجه بالماء ولا يفضل تجاوز تلك الكمية لتفادى الأضرار الناتجة عنه.
فوائد استخدام خل التفاح في إنقاص الوزن:
1- يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء
تناول خل التفاح المخفف بالماء في الصباح قد يساعد في منحك شعورًا بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما يفيد خطة إنقاص الوزن لديك، كما يُقلل من رغبتك في تناول الحلويات وإضافة سعرات حرارية عالية، كما يبطئ من سرعة هضم الأطعمة النشوية.
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