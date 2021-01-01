تعرف علي فوائد ريجيم خل التفاح



خل التفاح خل التفاح

ريجيم خل التفاح، يعتمد هذا النظام الغذائي في الأساس على خل التفاح من أجل إنقاص الوزن، وهو عبارة عن تناول ملعقة من خل التفاح على الريق في الصباح على كوب من الماء مضاف إليه العسل من أجل تخفيفه، حيث إن تناوله خام قد يسبب مشاكل للجهاز الهضمى وتآكل مينا الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



ويمكن الاعتماد على خل التفاح من أجل إنقاص الوزن، حيث يمكن إضافته إلى بعض الأطعمة خلال اتباع نظام غذائى لفقدان الوزن مثل السلطات، ولكن هناك كمية محددة من خل التفاح إذا كنت تريد استهلاكه للمساعدة في فقدان الوزن وهى تحديدًا 1-2 ملعقة يوميًا على أن يتم مزجه بالماء ولا يفضل تجاوز تلك الكمية لتفادى الأضرار الناتجة عنه.



فوائد استخدام خل التفاح في إنقاص الوزن:

1- يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء

تناول خل التفاح المخفف بالماء في الصباح قد يساعد في منحك شعورًا بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما يفيد خطة إنقاص الوزن لديك، كما يُقلل من رغبتك في تناول الحلويات وإضافة سعرات حرارية عالية، كما يبطئ من سرعة هضم الأطعمة النشوية.

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2- يخفض مستويات السكر في الدميعمل حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تعزيز قدرة الكبد في امتصاص السكر وكذلك يقلل من نسبة الأنسولين بما يساعد بدوره في التحكم بمستويات سكر الدم تحت السيطرة.3- حرق الدهونيعمل خل التفاح على زيادة معدل حرق الدهون، كما أنه يقلل من تخزين الجسم للدهون، كذلك أثبتت مجموعة من الدراسات أن خل التفاح مفيد لمرضى السكرى لأنه يساعد في منع تخزين الدهون لديهم وبالتالي منع إصابتهم بالسمنة.4- التحكم في الشهيةتناول خل التفاح يمكن أن يساعد بالتحكم في الشهية وعدم الانخراط بتناول الأطعمة غير الصحية ذى السعرات الحرارية العالية بما يفيد في النهاية خطة إنقاص الوزن.أضرار الإفراط باستهلاك خل التفاحينصح بعدم الإفراط في استهلاك خل التفاح لتفادى الأضرار التالية:1- تسوس الأسنان2- حموضة المعدة3- حرقان في الحلق4- نقص نسبة البوتاسيوم في الجسموينصح الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمى بعدم اتباع ريجيم خل التفاح لتفادى تفاقم المشكلة لديهم.