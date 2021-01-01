دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس جو بايدن لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا فورا.
وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي أدت إلى فتح السجن، أرسل 75 عضوا رسالة تصف استمرار العمل بالسجن بأنها بقعة تلطخ سمعة البلاد وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون.
وكتب الأعضاء في الرسالة "نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بغوانتانامو".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سجن جوانتانامو .. أعضاء النواب الأميركي يدعون لإغلاقه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق