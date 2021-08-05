الخميس 05/أغسطس/2021 - 06:34 م
printer طباعة
شارك
موعد انكسار الموجةموعد انكسار الموجة الحارة
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة الذي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحبه ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة أيضا بمحافظات الجمهورية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انكسار الموجة الحارة، سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى الصعيد بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.
الطقس
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه حتى موعد انكسار الموجة الحارة، سيظل الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك يومي الجمعة والسبت، ويظل أيضا حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موعد انكسار الموجة الحارة .. الأرصاد تحدد الموعد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق