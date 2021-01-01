وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أستعداد بلاده لمهاجمة إيران



وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي



أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداد الدولة العبرية لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها "مشكلة عالمية".



غانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيرانغانتس: إيران على بعد 10 أسابيع من الحصول على مواد تمكنها من صنع قنبلة نووية

ورد غانتس، في حوار مع شبكة Ynet الإخبارية، إيجابا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية.



وقال غانتس إن "إيران دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن".

قد يعجبك أيضا...

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الدولة العبرية بدورها مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعزز تل أبيب قدراتها في هذا المجال، لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها.وقال: "نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك".ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى الإدراك بأن إيران "ليست مشكلة خاصة بإسرائيل، بل إنها مشكلة عالمية"، وألقى اللوم مجددا على إيران في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان.وقال غانتس إنه يجب إيجاد توازن سياسي-استراتيجي بين إسرائيل والمجتمع الدولي تجاه إيران، مضيفا أنه يتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية.