وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أستعداد بلاده لمهاجمة إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداد الدولة العبرية لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها "مشكلة عالمية".
غانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيرانغانتس: إيران على بعد 10 أسابيع من الحصول على مواد تمكنها من صنع قنبلة نووية
ورد غانتس، في حوار مع شبكة Ynet الإخبارية، إيجابا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية.
وقال غانتس إن "إيران دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن".
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