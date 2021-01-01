صورl لتجديد ديكورات غرف المعيشة .. اختارى المناسب لذوقك



لتجديد ديكورات غرف المعيشة لتجديد ديكورات غرف المعيشة

تعتبر غرفة المعيشة من أهم الغرف فى المنزل، حيث يستقبل خلالها الضيوف، أو يجلس بها أفراد الأسرة ليتسامرون معاً، أو يشاهدون أحد الأعمال الفنية على شاشة التليفزيون، أو يشتركون فى بعض الألعاب الجماعية، ولأنها من الغرف التى تستخدم لفترة طويلة خلال اليوم، يفضل تجديدها بين الحين والآخر، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على أفكار لتجديد ديكورات غرف المعيشة لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع " veranda".





أفكار لتجديد ديكورات غرف المعيشة لعام 2021.. ألوان جذابة

ينصح مصمم الديكور، أنتوني باراتا باختيار ألوان جذابة لعناصر غرفة المعيشة المختلفة بحيث تكون مبهجة ومنعشة، وعدم الخوف من دمج الألوان المتعددة معًا.



أفكار لديكور غرفة معيشة..ألوان مختلفة

يمكن تجديد ديكور غرفة المعيشة بمنحها طابع كلاسيكي أو عتيق، من خلال إضافة أعمدة خشبية على السقف، وطلاء جدران باللون الأبيض، مع إضافة أريكة باللون الأبيض، وتعليق لوحات فنية، وزهرية، وتعليق ستائر لونها بيج فاتح على النوافذ.

أفكار لتجديد ديكورات غرف المعيشة لعام 2021.. اللون الأصفر والأحمريعد اللون الأصفر والأحمر النقي من الألوان التى يمكن استخدامها فى تجديد ديكور مع استخدام المواد الطبيعية مثل إضافة زوج من المزهريات المصنوعة من الدرابزينات الصينية مثبتة كمصابيح على جانبى أريكة، مع إضافة لوحات فنية.افكار لديكور غرفة معيشة..اللون الأصفريمكن فصل غرفة المعيشة عن المطبخ المفتوح، مما يساعد على فصل أحاديث الدائرة بين الأشخاص داخل غرفة المعيشة عن الآخرين المتواجدين داخل المطبخ، مع إضافة أريكة بيضاء متناسقة مع لون الطلاء، وإضافة زهرية مليئة بالنباتات الخضراء فى منتصف الأريكة.افكار لديكور غرفة معيشة..فصل المطبخ عن الغرفةيمكن تجديد غرفة المعيشة لعام 2021، من خلال إضافة لوحة فنية معلقة فوق أريكة بطول تسعة أقدام، وطاولة قهوة مصنوعة تعود للقرن التاسع عشر، مع غطاء الأريكة بقماش مطبوع عليه رسومات نباتية خضراء، وإضافة زهرية وستائر على النوافذ لونها أخضر.أفكار ديكور غرفة معيشة..اللون الأخضرويمكن تجديد غرفة المعيشة، من خلال إضافة مقعد بذراعين من الجلد الفرنسي العتيق وووسائد على أريكة مقطعية مترامية الأطراف مغطاة، وموقد عتيق.











