نصائح لاختيار البدلة المناسبة للفرح



البدلة المناسبة للفرح البدلة المناسبة للفرح

مع حلول فصل الصيف تكثر حفلات الزفاف و يحتار الكثير من الرجال العرسان في اختيار بدلة الفرح التي تتناسب و تتناسق مع قوامه و تمنحها مظهرا مميزا في حفل الزفاف.







بدلة العريس من أهم الأشياء التي يجب التحضير لها بشكل خاص قبل يوم الزفاف، حيث أنها لا تقل أهمية عن فستان العروسة، ولكن بعض الرجال لا يقدروا هذا ويفتقدوا الدليل لاختيار البدلة عرسهم المناسبة.

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يقول الفاشون بلوجر مصطفى الشيخ، بدلة العريس يجب أن تنسجم مع ثوب زفاف العروس من ناحية التصميم واللون، أي يجب أن تنطبق درجة القميص الأبيض مع درجة لون فستان الزفاف، فإذا كان أبيض ناصعًاّ من المهم أن يكون قميصه من اللون نفسه، وللكريمي المائل إلى البيج المعاملة نفسها.وأضاف مصطفى الشيخ، يجب أن تخفي البدلة العيوب في جسم العريس لا إظهارها، لذلك من الضروري أن يحرص عند انتقاء تصميم البدلة على اختيار القصّات التي تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.وأشار إلى أنه من المهم أن ينسجم تصميم البدلة مع الطابع العام لحفل الزفاف، فمن المهم اختيار الأنسب للحفل البسيط أو الحفل الفخم، أو للحفل الذي سيقام في صالة خارجية أو داخلية، أو إذا ما كان على البحر، أم في أحد الفنادق، حيث يختلف "ستايل" البدلة مع اختلاف طبيعة الحفل.وأكد أنه يجب شراء البدلة الرسمية قبل شهرين من حفل الزفاف على الأقل، والتأكد من مقاسها قبل عشرة أيام، حتى يكون لديه مهلة لتضييقها أو توسيعها إذا دعت الحاجة، كما ينصح العريس ذي البشرة السمراء، بارتداء اللون الرمادي الداكن أو اللون الكحلي ويبتعد عن اللون البني، أما بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء ،فيبتعد عن الألوان الصارخة كالزيتي والأخضر، ويرتدى اللون الكحلى والبني والأسود والرمادي، والأوف وايت.وأكد أنه في حال قررت ارتداء وشاح الخصر عليك أن تحرص على أن يتناسب مع حجم خصرك ومن نفس نوعية قماش البنطلون.