طريقة سهلة لعمل ناجتس الدجاج



ناجتس الدجاج ناجتس الدجاج

ناجتس من الأطباق التي يعشقها الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، فقدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طرق جديدة و متنوعة لعمل ناجتس في البيت .







طريقة عمل ناجتس الدجاج



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المقادير4 صدور دجاج مخلية مكعبات1 بصلة مكعبات1 بطاطس مسلوقة مكعبات2 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة نشا1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم1 ملعقة صغيرة بودرة بصلنصف ملعقة صغيرة بابريكاملحفلفل أسودلعمل الطبقة الخارجية :بيضبقسماطدقيقكرسبيزيت غزير للقليطريقة التحضير:في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق و نشا ثم يضاف معلقتين ويضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود ونضربهم كويس حتي نحصل علي مزيج متماسك يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخد من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا وثم توضع في البيض و البقسماط ويكون الزيت ساخن ونحمرها وبالهنا.طريقة عمل ناجتس محشي موزريلاالمقادير :4 صدور دجاج مخلية مكعبات1 بصلة مكعبات1 بطاطس مسلوقة مكعبات2 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة نشا1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم1 ملعقة صغيرة بودرة بصلنصف ملعقة صغيرة بابريكاملح وفلفل أسودالحشوجبنة موزريلا مكعباتلعمل الطبقة الخارجية:بيضبقسماطدقيقكرسبيزيت غزير للقليطريقة التحضير:في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق ومعلقتين كبار نشا و عند الحاجة نضيف معلقتين وتضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود ويخلط حتي نحصل علي مزيج متماسك و يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخد من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا ثم نحشيها مكعب جبنة موزريلا ونبططها شوية ثم نضعها في البيض ثم البقسماط قي زيت ساخن ونحمرها وبالهنا.طريقة عمل ناجتس بحشوة السوسيسالمقادير:4 صدور دجاج مخلية مكعبات1 بصلة مكعبات1 بطاطس مسلوقة مكعبات2 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة نشا1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم1 ملعقة صغيرة بودرة بصلنصف ملعقة صغيرة بابريكاملحفلفل أسودالحشوةسوسيس قطعلعمل الطبقة الخارجية:بيضبقسماطدقيقكرسبيزيت غزير للقليطريقة التحضير:في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق ومعلقتين كبار نشا وتضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود و تخلط جيدا حتي نحصل علي مزيج متماسك وطري يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخذ من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا و تحشى بقطع السوسيس ونبططها ثم نضعها في البيض و البقسماط و توضع في زيت ساخن.