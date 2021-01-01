تعرف على مضاعفات مرض السكري



مرض السكري مرض السكري

يصاب الكثير من الشباب بمرض السكرى مع الإفراط فى تناول الأطعمة السريعة والتي تحمل العديد من الدهون، وفى الوقت نفسه قلة الحركة وعدم المواظبة على ممارسة الرياضة.







ومن أبرز مضاعفات مرض السكري؛ مشاكل العين، ومشاكل في الكلى، و الأعصاب، وتلف الأوعية الدموية، مع الإصابة بمشاكل القدم والجلد.

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وفقا لموقع “هيلث لاين”، تحدث المضاعفات المزمنة لمرض السكري عندما لا تتم إدارة مرض السكري بشكل صحيح ليتسبب مرض السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم.إذا لم يتم التحكم جيدًا بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف أعضاء مختلفة.المرأة والصحة|تأثير السكري على الرضاعة الطبيعية.. علامات تدل على ارتفاع السكر بالدمفي الأسبوع العالمي لها.. أعرف تأثير السكري على الرضاعة الطبيعيةالمضاعفات التي يسببها مرض السكريتتطلب بعض مضاعفات مرض السكرى رعاية طارئة إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب هذه الحالات الإصابة بغيبوبة سكر أو فقدان الوعي أو الموت فجأة.يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المُدار أيضًا في تلف الأعصاب.يمكن أن يعاني مرضى السكري من انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم ويمكن أن تشمل أعراض مضاعفات السكرى:رؤية ضبابيةضربات قلب سريعةصداع الراستهتزدوخةإذا انخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، فقد تتعرض للإغماء أو النوبات أو الغيبوبة.يمكن لمرض السكري أن يتلف الأوعية الدموية في العين ويسبب مشاكل مختلفة قد تشمل حالات العين المحتملة ما يلي:إعتام عدسة العينتتسبب مضاعفات السكري فى إعتام عدسة العين ويمكن علاج إعتام عدسة العين الخفيف باستخدام النظارات الشمسية ويمكن علاج إعتام عدسة العين الشديد بزرع عدسة.الإصابة بالمياه الزرقاءتتسبب مضاعفات السكري أيضا في الإصابة بالمياه الزرقاء، ويحدث هذا عندما يتراكم الضغط في العين ويحد من تدفق الدم إلى الشبكية والعصب البصري وتسبب الجلوكوما فقدان البصر التدريجي.اعتلال الشبكية السكريفي المراحل المبكرة، تتضخم الشعيرات الدموية (الأوعية الدموية الصغيرة) في مؤخرة العين وتشكل الجيوب، هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم ونزيف يشوه رؤيتك.مرض الكلى السكرييمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكرى في الدم بمرور الوقت إلى إتلاف قدرة كليتك على تصفية الفضلات من الجسم وتكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى إذا كنت تعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.الاعتلال العصبييمكن أن يؤدي السكر الزائد في مجرى الدم إلى إتلاف أعصاب الجسم.تلف الأوعية الدمويةيمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في الجسم، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في الدورة الدموية ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل القدم وأمراض الأوعية الدموية الأخرى ، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.مشاكل القدم والجلدمن المرجح أن يعاني مرضى السكري من مشاكل في القدم بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدموية وتقييد تدفق الدم إلى الأطراف، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن الضروري أن تأخذ مشاكل القدم على محمل الجد.