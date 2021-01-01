تعرف على مضاعفات مرض السكري

مرض السكري
يصاب الكثير من الشباب بمرض السكرى مع الإفراط فى تناول الأطعمة السريعة والتي تحمل العديد من الدهون، وفى الوقت نفسه قلة الحركة وعدم المواظبة على ممارسة الرياضة.
ومن أبرز مضاعفات مرض السكري؛ مشاكل العين، ومشاكل في الكلى، و الأعصاب، وتلف الأوعية الدموية، مع الإصابة بمشاكل القدم والجلد.
وفقا لموقع “هيلث لاين”، تحدث المضاعفات المزمنة لمرض السكري عندما لا تتم إدارة مرض السكري بشكل صحيح ليتسبب مرض السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم.
إذا لم يتم التحكم جيدًا بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف أعضاء مختلفة.
المرأة والصحة|تأثير السكري على الرضاعة الطبيعية.. علامات تدل على ارتفاع السكر بالدم
في الأسبوع العالمي لها.. أعرف تأثير السكري على الرضاعة الطبيعية
المضاعفات التي يسببها مرض السكري
تتطلب بعض مضاعفات مرض السكرى رعاية طارئة إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب هذه الحالات الإصابة بغيبوبة سكر أو فقدان الوعي أو الموت فجأة.
يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المُدار أيضًا في تلف الأعصاب.
يمكن أن يعاني مرضى السكري من انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم ويمكن أن تشمل أعراض مضاعفات السكرى:
رؤية ضبابية
ضربات قلب سريعة
صداع الراس
تهتز
دوخة
إذا انخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، فقد تتعرض للإغماء أو النوبات أو الغيبوبة.
يمكن لمرض السكري أن يتلف الأوعية الدموية في العين ويسبب مشاكل مختلفة قد تشمل حالات العين المحتملة ما يلي:
إعتام عدسة العين
تتسبب مضاعفات السكري فى إعتام عدسة العين ويمكن علاج إعتام عدسة العين الخفيف باستخدام النظارات الشمسية ويمكن علاج إعتام عدسة العين الشديد بزرع عدسة.
الإصابة بالمياه الزرقاء
تتسبب مضاعفات السكري أيضا في الإصابة بالمياه الزرقاء، ويحدث هذا عندما يتراكم الضغط في العين ويحد من تدفق الدم إلى الشبكية والعصب البصري وتسبب الجلوكوما فقدان البصر التدريجي.
اعتلال الشبكية السكري
في المراحل المبكرة، تتضخم الشعيرات الدموية (الأوعية الدموية الصغيرة) في مؤخرة العين وتشكل الجيوب، هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم ونزيف يشوه رؤيتك.
مرض الكلى السكري
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكرى في الدم بمرور الوقت إلى إتلاف قدرة كليتك على تصفية الفضلات من الجسم وتكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى إذا كنت تعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.
الاعتلال العصبي
يمكن أن يؤدي السكر الزائد في مجرى الدم إلى إتلاف أعصاب الجسم.
تلف الأوعية الدموية
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في الجسم، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في الدورة الدموية ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل القدم وأمراض الأوعية الدموية الأخرى ، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
مشاكل القدم والجلد
من المرجح أن يعاني مرضى السكري من مشاكل في القدم بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدموية وتقييد تدفق الدم إلى الأطراف، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن الضروري أن تأخذ مشاكل القدم على محمل الجد.
التعليقات على تعرف على مضاعفات مرض السكري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق