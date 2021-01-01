قالت الدكتورة إيمان غنيم، إخصائي جراحة التجميل والحروق بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إن «الوحمة» قد تكون لوناً و قد تكون كتلة و أيضاً ممكن أن تكون مشعرة، مضيفة أن «الوحمة» لون بيظهر وقت الولادة أو بعدها بقترة.
وأضافت، إخصائي جراحة التجميل والحروق لـ «صدى البلد»،الوحمة مفيش منها قلق .. بس لو جنب عين أو فم بنحتاج نتدخل بسرعة .. و كمان لو بتنزف من وقت للتاني .. لكن غير كدة مسألة وقت و متابعة»
وتابعت: الوحمة ممكن تكون لوناً فاتحاً أو غامقاً و الليزر لإزالة الصبغات هو الحل الأمثل، مضيفة «الوحمة لو فيها شعر كثير بتكون محتاجة جراحة ولو كبيرة محتاجة أكثر من مرحلة».
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التعليقات على إخصائية تجميل توضح الأنسب في إزالة الوحمة الليزر أم الجراحة
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