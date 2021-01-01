علاجات منزلية لعلاج ضربات الشمس



ضربات الشمس ضربات الشمس

لعلاج ضربات الشمس إليك 9 علاجات منزلية فقد تصيبك ضربة الشمس نتيجة لانخفاض مستويات السوائل في جسمك أو الجفاف الشديد فإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق ، فأنت تميل إلى تعريض نفسك للخطر.



يحتاج جسمك إلى الترطيب طوال الوقت ليكون قادرًا على الاستجابة للحرارة جرب هذه العلاجات الطبيعية للتغلب على الحرارة والشعور بالتحسن ومحاربة ضربة الشمس واعراضها المزعجة وتحارب ضربة الشمس وفقا لموقع food.ndtv



1. عصير البصل

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هذا هو أحد أفضل العلاجات لعلاج ضربة الشمس يمكن أن يساعد وضع عصير البصل خلف الأذنين وعلى صدرك في خفض درجة حرارة الجسم.للأغراض العلاجية ، يفضل استخدام عصير البصل ، ولكن يمكنك تحميص بعض البصل النيء بالكمون والعسل وتناوله.2. مشروب تمر هنديالتمر الهندي غني بالفيتامينات والمعادن نقع بعض التمر الهندي في الماء المغلي ثم صفيها و تناوليها مع قليل من السكر فهو من أفضل المشروبات المرطبة والتى تقلل الإجهاد الحرارى3. الخوخالبرقوق مصدر كبير لمضادات الأكسدة التى تعمل كمضادة للالتهابات وتساعد في تهدئة الالتهابات الداخلية التي قد تحدث بسبب ضربة الشمس.نقع بعض الخوخ في الماء حتى يصبح طريًا ثم اهرسيها في الماء و صفيه و يجب تناول هذا المشروب كعلاج لضربات الشمس فمن المعروف أنه يهدئ جسمك.4. اللبن وماء جوز الهنداللبن هو مصدر جيد للبروبيوتيك ويساعد في تجديد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي قد تفقد بسبب التعرق المفرط. وبالمثل ، فإن ماء جوز الهند يعيد ترطيب جسمك عن طريق موازنة الإلكتروليتات بشكل طبيعي في جسمك.درجة الحرارة 42 في الظل.. الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنينمع ارتفاع درجات الحرارة.. تدابير تساعدك على ترطيب الجسم6. عصير الكزبرة و أوراق النعناعهذه الأعشاب لها تأثير تبريد على الجسم و تعتبر مياه الكزبرة أيضًا علاجًا رائعًا لتقليل الحرارة الناتجة عن انقطاع الطمث. في الواقع ، يمكن أيضًا استخدام عصير الكزبرة لتهدئة حكة الجلد7. بذور الشمرنقع حفنة منهم طوال الليل في الماء ، يصفى ويشرب الماء في الصباح. هذا سيبقي جسمك بارداً ويحميك من الحرارة.8. خل التفاحأضف بضع قطرات من خل التفاح إلى عصير الفاكهة أو مزجها بالماء البارد والعسل. هذا يساعد في تجديد المعادن المفقودة.9. معجون خشب الصندلاخلطي القليل من مسحوق خشب الصندل وضعيه على جبهتك وصدرك. ستعمل خصائص التبريد على خفض درجة حرارة جسمك.بدلا من ذلك ، دلكي بعض زيت خشب الصندل على جبهتك و يمكنك أيضًا استخدام الزيت لتهدئة البشرة المتهيجة