تعرف علي طرق لعلاج تقرحات الفم



تقرحات الفم تقرحات الفم

يمكن أن تكون تقرحات الفم مؤلمة للغاية ، مما يسبب لك الشعور بعدم الراحة أثناء الأكل والتحدث. قد تظهر هذه القروح المؤلمة في داخل الخدين أو الشفتين أو تحت اللسان أو في أي مكان آخر داخل الفم.فيما يلي بعض العلاجات المنزلية السهلة والبسيطة ، والتي يمكنك أن تجد معظمها في مطبخك تخلصك من تقرحات الفم وفقا لموقع femina.in



العسل



الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في العسل تجعله مرطبًا طبيعيًا مما يساعد على منع جفاف الفم. وعلاج تقرحات الفم باستخدام قطعة قطن ، ضع بعضًا من العسل على القرحة.

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يمكنك أيضًا مزج كمية متساوية من العسل مع الكركم لتسريع عملية الشفاء.اتبع هذه الطريقة مرتين في الأسبوع ، حتى تجد الراحة.قرحة شديدة في العين .. عرض جديد يصيب مرضى كورونا خلال الموجة الثالثةأستاذ جراحة أوعية دموية يكشف أسباب وطرق علاج قرحة الساق الوريديةصودا الخبزبيكربونات الصوديوماخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لعمل عجينة سميكة. باستخدام قطعة قطن ، قم بتطبيقه برفق على المنطقة المصابة. كرر هذا عدة مرات في اليوم للتخلص من تقرحات الفمزيت الخروعيعرف هذا الزيت منذ فترة طويلة بأنه يساعد في تخفيف حرارة الجسم ، وهي السبب الرئيسي لقرحة الفم.ضع بعض زيت الخروع على المنطقة المصابة كل ليلة قبل النوم و من الأفضل اتباع هذه الطريقة يوميًا في حالة تعرضك لتقرحات الفم بشكل متكرر.الصبارالصباريمكن أن يعمل العجائب على تقرحات الفم ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة والمضادة للفطريات.ضع بعض هلام أو عصير الصبار المستخرج حديثًا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم على الفور وتعزيز الشفاء من تقرحات الفمأوراق الريحانالريحانيساعد على تسريع عملية شفاء تقرحات الفم. علاوة على ذلك ، تساعد خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات في مكافحة مشاكل صحة الفم الأخرى.امضغ بعض أوراق الريحان بعد غسلها جيدًا واتبعها بشرب القليل من الماء.كرر هذه العملية مرتين يوميًا.خل التفاحتساعد حموضة خل التفاح على قتل البكتيريا المسببة لتقرحات الفم ، وبالتالي تهدئتها وشفائها. امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح في نصف كوب من الماء الدافئ وحرك هذا المحلول في فمك لمدة دقيقة أو دقيقتين. في وقت لاحق ، اشطف فمك ببعض الماء.اتبع هذه العملية مرتين كل يوم حتى تلتئم قرحة الفم.الملحتساعد الغرغرة بالماء المالح على طرد البكتيريا والجراثيم في فمك ولها أيضًا تأثير مهدئ على القرحة. يمكنك متابعة هذا عدة مرات في اليوم للحصول على نتائج أفضل